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САЩ се наложи над Перу като домакин в контролна среща в Орландо

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
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В Балтимор футболистите на Мексико и Колумбия завършиха при равенство 1:1 също в приятелски мач, а Канада победи Чили с 1:0 като домакин в Торонто

САЩ се наложи над Перу като домакин в контролна среща в Орландо
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Воденият от аржентинския селекционер Маурисио Почетино тим на САЩ се наложи над Перу с 4:1 като домакин в контролна среща, играта в Орландо, Флорида.

Американският състав поведе чрез Джъстин Елис след асистенция на Джовани Рейна още в четвъртата минута, а в 15-ата Джанлука Лападула изравни за Перу. След почивката домакините имаха превъзходство, като Малик Тилман се разписа за 2:1 в 66-ата минута от дузпа. Джулиан Хол увеличи преднината на Съединените щати на 3:1 само шест минути по-късно, а Себастиан Берхалтер оформи крайното 4:1 в 90-ата минута на двубоя.

Съставът на САЩ за контролата в Орландо беше доста различен - много ветерани като Кристиан Пулишич, Фоларин Балогун и Уестън Маккени не бяха повикани за сметка на редица нови играчи, включително нападателя Кевън Съливан и защитника Пейтън Милър, които започнаха като титуляри при дебюта си за националния отбор. Те бяха сред общо 11 дебютанти, осем от които - тийнейджъри. На 16 години и 363 дни Съливан стана вторият най-млад футболист, започвал като титуляр за националния тим на САЩ, след Майк Сливински през 1991-а.

В Балтимор футболистите на Мексико и Колумбия завършиха при равенство 1:1 също в приятелски мач. Луис Суарес реализира за гостите в деветата минута, а попадението за мексиканския тим бе дело на Жилберто Мора в 62-ата.

Канада победи Чили с 1:0 като домакин в Торонто в друга проверка по време на международната пауза за мачове на националните отбори. Автор на единствения гол в мача бе Джонатан Дейвид, който се разписа в 12-ата минута. Чили завърши двубоя с двама играчи по-малко, след като Лукас Сепеда получи директен червен картон в 35-ата минута, а в 50-ата и Габриел Суасо бе изгонен заради втори жълт и съответно червен картон.

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