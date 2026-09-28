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Ливърпул проявява интерес към Орелиен Чаумени

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Спорт
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Договорът на французина с Реал Мадрид е до края на юни 2028 година.

Ливърпул проявява интерес към Орелиен Чаумени
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Ливърпул проявява интерес към халфа на Реал Мадрид и френския национален отбор Орелиен Чуамени, съобщава TEAMtalk. Английският клуб може да преговаря с „белия балет“ предварително, но 26-годишният футболист няма да има време да се утвърди в титулярния състав под ръководството на новия треньор Жозе Моуриньо.

Чуамени участва в три мача на Реал Мадрид за настоящия сезон 2026/27 и не отбеляза гол. Договорът на французина с испанците е за 30 юни 2028 г.

Порталът Transfermarkt оценява играча на 70 милиона евро.

#ФК Ливърпил #ФК Реал Мадрид #Орелиен Чуамени

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