Ливърпул проявява интерес към Орелиен Чаумени

Ливърпул проявява интерес към халфа на Реал Мадрид и френския национален отбор Орелиен Чуамени, съобщава TEAMtalk. Английският клуб може да преговаря с „белия балет“ предварително, но 26-годишният футболист няма да има време да се утвърди в титулярния състав под ръководството на новия треньор Жозе Моуриньо.

Чуамени участва в три мача на Реал Мадрид за настоящия сезон 2026/27 и не отбеляза гол. Договорът на французина с испанците е за 30 юни 2028 г.

Порталът Transfermarkt оценява играча на 70 милиона евро.