Юношеските национални отбори на България и Естония не се победиха в контрола

Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши 1:1 с Естония и във втората контролна среща между двата тима, играна в Етрополе.

Първата проверка преди три дни също приключи при 1:1.

Още в началото на срещата, гостите от Естония останаха с 10 души на терена, тъй като Денис Зотов получи втори жълт картон само за 12 минути игра, но въпреки това първи стигнаха до гол. В 49-ата минута те получиха право да изпълнят дузпа и откриха резултата, след като Иван Краснов беше точен от 11-те метра.

България изравни в 69-ата минута, когато влезлият като смяна Антон Даскaлов с удар от дистанция прати топката в мрежата.

До края на срещата до нов гол не се стигна.

Стартов състав на България: Росен Модев, Мартин Кузманов, Витомир Тодоров, Мариян Йовов, Марк Илков, Боян Георгиев, Виктор Иванов, Димитър Стефанов, Кристиян Митрушев, Алаксандър Никифоров, Кирил Костадинов