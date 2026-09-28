БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно...
Чете се за: 04:00 мин.
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм...
Чете се за: 06:32 мин.
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юношеските национални отбори на България и Естония не се победиха в контрола

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Мачът завърши 1:1.

Юношеските национални отбори на България и Естония не се победиха в контрола
Слушай новината

Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши 1:1 с Естония и във втората контролна среща между двата тима, играна в Етрополе.

Първата проверка преди три дни също приключи при 1:1.

Още в началото на срещата, гостите от Естония останаха с 10 души на терена, тъй като Денис Зотов получи втори жълт картон само за 12 минути игра, но въпреки това първи стигнаха до гол. В 49-ата минута те получиха право да изпълнят дузпа и откриха резултата, след като Иван Краснов беше точен от 11-те метра.

България изравни в 69-ата минута, когато влезлият като смяна Антон Даскaлов с удар от дистанция прати топката в мрежата.

До края на срещата до нов гол не се стигна.

Стартов състав на България: Росен Модев, Мартин Кузманов, Витомир Тодоров, Мариян Йовов, Марк Илков, Боян Георгиев, Виктор Иванов, Димитър Стефанов, Кристиян Митрушев, Алаксандър Никифоров, Кирил Костадинов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
1
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
2
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат
3
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница...
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
4
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците...
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
5
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
6
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
5
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
6
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...

Още от: Национални отбори

Тежки гостувания за Франция и Италия в Лигата на нациите
Тежки гостувания за Франция и Италия в Лигата на нациите
Португалия се наложи над Норвегия за нов успех в Лигата на нациите Португалия се наложи над Норвегия за нов успех в Лигата на нациите
Чете се за: 01:50 мин.
Германия отстъпи като домакин на Гърция за първа загуба при Юрген Клоп Германия отстъпи като домакин на Гърция за първа загуба при Юрген Клоп
Чете се за: 01:00 мин.
Дания и Австрия постигнаха домакински победи в Лигата на нациите Дания и Австрия постигнаха домакински победи в Лигата на нациите
Чете се за: 01:32 мин.
Нидерландия спечели гостуването си на Сърбия за първи успех с Шави Ернандес Нидерландия спечели гостуването си на Сърбия за първи успех с Шави Ернандес
Чете се за: 02:05 мин.
Повериха България - Естония на грузинец в Лигата на нациите Повериха България - Естония на грузинец в Лигата на нациите
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх Околчица, иска ексхумация на тялото му
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Демерджиев след задържания "шаман": Има и други подобни групи в страната Демерджиев след задържания "шаман": Има и други подобни групи в страната
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с йерусалимския патриарх Теофил III Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с йерусалимския патриарх Теофил III
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Започва мисията на Международния валутен фонд у нас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Заговорът за атентат срещу "Феърфорд" - повече въпроси,...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр,...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Слънце и дъжд в следобедните часове
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ