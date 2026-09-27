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Германия отстъпи като домакин на Гърция за първа загуба при Юрген Клоп

Милен Костов от Милен Костов
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Национални отбори
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Димитриос Курбелис отбеляза единствения гол.

Национален отбор Гърция по футбол
Снимка: БТА
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Гърция победи Германия с минималното 1:0 в мач от втория кръг на Лига А на Лигата на нациите. Юрген Клоп регистрира първа загуба начело на Бундестима.

Единственият точен удар през първото полувреме в Аугсбург бе на сметката на домакините, но Константинос Цолакис се справи с удар на Карим Адейеми.

След почивката гърците стигнаха до победния гол. Шут на Димитриос Курбелис по земя се отби от крака на противников бранител и попадна във вратата на домакините.

Серж Гнабри можеше да донесе точка на Бундестима, но Константинос Цолакис отрази изстрела му.

Гърция оглавява класирането с пълен актив от 6 пункта. Германия заема 3-ата позиция в подреждането с 1 точка.

В ранния мач от групата Нидерлания спечели гостуването си на Сърбия с 2:1 с голове на Мекс Меердинк.

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#Национален отбор на Гърция по футбол #Национмален отбор на Германия по футбол

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