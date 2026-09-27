БУБА Баскетбол спечели категорично турнирa „БУБА Къп Емануил Божков“

Отборът на БУБА Баскетбол за момчета до 12-годишна възраст започна подобаващо сезон 2026/2027. Възпитаниците на Емилия Кръстева доминираха категорично през целия XVIII турнир „БУБА Къп Емануил Божков“ и с три победи от три мача триумфираха с купата.

В последния ден БУБА не остави никакви шансове на Виена и спечели с 99:22.

Капитанът Кристиян Ненов отново бе на висота с 21 точки и заслужи приза за „Най-полезен състезател“ в турнира. Той бе награден от един от предшествениците си – Лъчезар Тошков, който израсна като баскетболист в БУБА Баскетбол и в момента е капитан на Миньор 2015 в НБЛ и играч на мъжкия национален отбор. За най-полезен играч на БУБА пък бе награден Давид Рангелов. Той получи приза си от старши треньора на Миньор 2015 Ивица Вукотич.

В много оспорван мач за второто място сръбският ФОКА Крагуевац се наложи над Вардар Скопие със 77:75. Така сръбският тим зае второто място, а най-полезен в турнира за отбора бе Петар Крисич. За Вардар най-добър бе Марко Петрески.

Виена остана на четвъртото място, а най-добър в тима бе Петар Павич.