БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Черно море победи Ямбол и завърши на третото място на Черноморските игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Домакините спечелиха срещата след силна последната четвърт.

Черно море Ямбол
Снимка: БТА
Слушай новината

Черно море спечели срещу Ямбол с 95:69 и завърши на третото място в баскетболния турнир от Черноморските игри. Домакините на турнира на практика извоюваха успеха си в последната част, която спечелиха убедително с 16 точки разлика.

Гостите започнаха отлично срещата, възползваха се от неуспешни атаки на домакините и за малко повече от 2 минути игра поведоха с 9:1. Играчите на Черно море постепенно подобриха играта и стрелбата си и намалиха изоставането си до само точка при 8:9. Малко по-късно домакините поведоха за първи път в мача при 11:10, но тимът на Ямбол успя да поведе с 5 точки при 18:13 след тройка на Антон Вълчев. В самия край на частта варненският тим отново поведе с 22:21, но гостите успяха да вземат първата четвърт с 24:22.

Черно море започна много добре втория период и вкара набързо 8 срещу 0 точки, за да поведе с 30:24. Три минути и 12 секунди преди почивката с тройка на Къртис Джоунс домакините поведоха със 7 точки при 43:36. До полувремето играчите на Черно море не успяха да вкарат нито една точка и тимът на Ямбол намали пасива си до само 1 точка – 42:43 на почивката.

След почивката домакините стартираха за около 2 минути и половина със серия от 7:0 и поведоха с 50:42. Ямбол отвърна също със серия от 6:0, но след тройка и кош на Цветомир Чернокожев Черно море отново поведе със точки при 55:48. Добрата игра на домакините продължи и преди последната четвърт те водеха с 62:53.

През последната част Черно море показа много добра игра и започна да увеличава аванса си, който стана 20 точки при 82:62 около 3 минути и 40 секунди преди края на срещата. До края домакините нямаха проблеми и заслужено спечелиха третото място на турнира.

За победителите Къртис Джоунс вкара 26 точки, а Цветомир Чернокожев добави 16 точки. За Ямбол Джейлън Йънг вкара 23 точки, а Джош Тейлър – 17 точки и добави 11 борби.

По-късно днес е финалът на турнира, в който ще се срещнат Локомотив Пловдив и Берое.

#Черноморски игри 2026 #БК Черно море #БК Ямбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
1
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
2
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
3
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
Гледайте Колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
4
Гледайте Колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Илин Димитров: Провеждането на “Евровизия” в Бургас догодина ще допринесе за привличането на повече туристи
5
Илин Димитров: Провеждането на “Евровизия” в Бургас...
Русия обвини Европа, че системно се противопоставя на мирните планове за Украйна
6
Русия обвини Европа, че системно се противопоставя на мирните...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
3
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
4
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
5
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
6
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...

Още от: Баскетбол

Локомотив Пловдив спечели Черноморските игри с успех над Берое
Локомотив Пловдив спечели Черноморските игри с успех над Берое
Шампионът Балкан Ботевград започва сезона с още по-големи амбиции и с намерение да остави следа и в Европа Шампионът Балкан Ботевград започва сезона с още по-големи амбиции и с намерение да остави следа и в Европа
Чете се за: 06:07 мин.
Левски загуби от сърби преди старта на НБЛ Левски загуби от сърби преди старта на НБЛ
Чете се за: 01:15 мин.
Берое е вторият финалист на Черноморските игри Берое е вторият финалист на Черноморските игри
Чете се за: 03:20 мин.
Локомотив Пловдив е първият финалист на Черноморските игри Локомотив Пловдив е първият финалист на Черноморските игри
Чете се за: 03:32 мин.
Постоянен Везенков, Олимпиакос заслужи финал за Суперкупата на Гърция Постоянен Везенков, Олимпиакос заслужи финал за Суперкупата на Гърция
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Тайни ритуали край Калофер: Испанец е задържан при акция на ДАНС
Тайни ритуали край Калофер: Испанец е задържан при акция на ДАНС
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Случаят "Ива Михайлова": Здравословното състояние на момичето се влошава заради отказа от лечение Случаят "Ива Михайлова": Здравословното състояние на момичето се влошава заради отказа от лечение
Чете се за: 04:25 мин.
По света
За моста на Константин Велики и храма, който Дунав е погълнал Дунав За моста на Константин Велики и храма, който Дунав е погълнал Дунав
Чете се за: 13:45 мин.
Новини от миналото
Нова асоциация обединява 17 университета за обучение на кадри за туризма Нова асоциация обединява 17 университета за обучение на кадри за туризма
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Швейцарците отхвърлиха на референдум засилване на неутралитета им
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Още два дни за онлайн заявления за гласуване в чужбина
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Предотвратено терористично нападение: Британската полиция арестува...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Напрежение заради шествие в Северна Ирландия - католици и...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ