Левски загуби от сърби преди старта на НБЛ

Левски допусна поражение преди старта на сезона в НБЛ. "Сините" загубиха от Пирот със 78:95 в контролна среща, която се изигра в зала „Кей“.

Гостите измъкнаха крехка разлика от 2 точки след 10 минути игра. Равностойна се оказа и втората част, а „сините“ се оттеглиха на почивката при резултат 40:39 в тяхна полза.

Домакините сътвориха обрат при подновяването на играта, повеждайки с 5 точки в края на третия период. Във финалната десетка интрига също не липсваше, но силен край се оказа достатъчен за сърбите да спечелят с двуцифрена разлика.

Алекс Симеонов бе над всички за Левски с 15 точки. Джордж Лефебвър реализира 13, Борислав Младенов записа 12, а Максим Бочев се отчете с 10 точки.

За столичния тим предстои участие на турнира в памет на Пенка Стоянова, който ще се проведе в Пловдив на 2 и 3 октомври. Сред участниците са още Локомотив, ЦСКА и Миньор 2015. На полуфиналите Левски ще спори с „чуковете“.