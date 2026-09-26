Постоянен Везенков, Олимпиакос заслужи финал за Суперкупата на Гърция

Александър Везенков се представи на ниво и помогна на Олимпиакос да си проправи път до финала за Суперкупата на Гърция в Перистери. Българинът и неговите съотборници се наложиха над АЕК Атина с 93:80 в първата полуфинална среща, изиграна в зала "Андреас Папандреу".

Както винаги, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите и не разочарова. Българският национал допринесе за това действащите носители на трофея да се преборят за двуцифрена разлика, поставяйки името си сред реализаторите. Крилото остави на сметката си 14 точки, 6 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка за 26 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 4/4 от средна дистанция, 1/3 зад дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

В стартовата петица попадна и другият български национал - Коди Милър-Макинтайър, който имаше своите моменти. Американецът с български паспорт не бе далече от мисълта за дабъл-дабъл. Гардът завърши с 6 точки, 2 борби, 8 асистенции и 1 открадната топка за 22 игрови минути. При стрелбата си той бе 3/4 от средно разстояние и 0/4 от далечна дистанция.

На финала селекцията на Йоргос Барцокас ще спори с победителя от втория полуфинал, противопоставящ Панатинайкос и ПАОК, които ще се срещнат по-късно тази вечер.

Символичните домакините не се забавиха с това да се настанят на лидерската позиция още в началните минути, за да направят постепенно двуцифрена своята преднина, която в края дебютната част бе 10 точки. „Червено-белите“ съхраниха двуцифреното си лидерство през повечето време от втория период и се прибраха в съблекалнята при 46:37.

Тимът от Пирея отговори на предизвикателството на своя съперник на старта на второто полувреме, когато задържа лидерството си и след 30 минути игра се отскубна с 12 точки. В заключителната четвърт отборът от Атина за пореден път показа характер и даде заявка, че не се е отказал от обрата, но действащите носители на трофея и този път отговориха подобаващо, за да сложат точка на спора.

Донта Хол (7 борби) и Жан Монтеро (5 асистенции) поведоха колоната на реализаторите за "червено-белите". Тайлър Дорси се разписа с 14 точки.

Йоргос Цалбурис отговори за АЕК с 18 точки.