Емил Стоилов с 15 точки за Палмер Баскет в Испания

Баскетболният национал Емил Стоилов се отличи с 15 точки при домакинската победа на своя нов клубен тим Палмер Баскет над Фибуи Майорка Баскет с 95:94 в двубой от първия кръг в испанската втора лига.

Стоилов, беше титуляр, като добави още 8 борби, 2 откраднати топки и 2 чадъра за малко над 27 минути на терена.

Домакините натрупаха аванс от 10 точки до края на третия период - 77:67 и в оставащото време удържаха водачеството, за да стартират шампионата с успех.

В следващия кръг на 2 октомври Палмер Баскет ще гостува на Каха 87.