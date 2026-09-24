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Байерн сюрпризира Апоел на старта на Евролигата в София (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
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Германците потрепериха, но надделяха над израелците в турнира на богатите.

Байерн сюрпризира Апоел на старта на Евролигата в София (ВИДЕО)
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Байерн Мюнхен поднесе една от изненадите на старта на новия сезон в Евролигата. Момчетата на Антон Гавел излъгаха Апоел Тел Авив с 86:84 в мач от първия кръг, който се изигра в "Арена 8888", София. Германците държаха съдбата си в свои ръце през цялата среща, но едва в края успяха да си отдъхнат, тъй като позволиха на тима, домакинстващ в българската столица, да навакса изоставане от 18 точки.

Така баскетболистите на Димитрис Итудис не успяха да повторят упражнението от миналия сезон, когато откриха с успех дебюта си в на българска земя в турнира на богатите.

На 29 септември (вторник) Байерн ще гостува на Фенербахче, а Апоел ще пътува до Белград за двубой с Цървена звезда.

Началните минути се оказаха далече от високорезултатни, като Андреа Обст и Дан Отуру се заеха със задачата да бележат за своите отбори. Йоханес Тийман и Зак Лидей също взеха пример, но последната дума имаше Джейкъб Топин, който се постара символичните домакини да се откъснат с 5 точки в края на дебютната част.

Юджийн Джърмън взе нещата в свои ръце за начало на втория период, когато израелците продължиха да се радват на лидерството. Усилията на Юстиниан Джесъп и Обст вдъхновиха германците за пълния обрат. Макар и отговора на Отуру, баварците бяха под пара и се изстреляха на голямата почивка при 44:39.

Отуру отново бе движещата сила на „червените“ на старта на второто полувреме, когато обратът изглеждаше реалистичен. В този момент Тийман напомни за себе си и главно той пое щафетата, за да може отборът от Мюнхен да се сдобие с разлика от 11 точки след 30 минути игра.

Марджън Бошамп демонстрира точен мерник и гостите направиха сериозна крачка към успеха за начало на последната част. Последва мощен отговор, дело на Василие Мицич, Антонио Блейкни и Отуру, които се погрижиха тимът от Тел Авив да сътвори финален щурм и да се добере до обрат, повеждайки с точка при по-мало от 3 минути до края. Смяната на водачеството отново излезе на преден план, а тройка на Йоханес Войтман изведе германците с 2 точки във финалните 34 секунди. Така се стигна до последните 3 секунди, в които Мицич пропусна зад дъгата. Впоследствие той сгреши със сирената и успехът отиде в германския лагер.

Андреас Обст даде тон на Байерн с 19 точки. Йоханес Тийман финишира с 15, Юстиниан Джесъп записа 11, Йоханес Войтман регистрира 10 и 5 борби.

Дан Отуру отговори за Апоел с 20 точки и 12 борби. Василие Мицич наниза 14 точки, Антонио Блеккни и Джейкъп Топин добавиха по 11. Илайджа Брайънт приключи с 10.

#Евролига 2026/2027 #БК Апоел Тел Авив #БК Байерн Мюнхен

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