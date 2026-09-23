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Торонто удължи престоя на Кауай Ленърд със 115 милиона долара

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
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Крилото, което се завърна при канадците", ще заработи солидна сума, макар и наказанието, което получи от НБА.

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Снимка: БТА
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В Торонто Раптърс не мислят за раздяла с едно от своите нови попълнения. Канадците ще удължиха престоя на Кауай Ленърд за дълъг период от време. „Динозаврите“ продължиха договора на американеца за следващите 2+1 години, съобщава Шамс Чарания, позовавайки се на информацията на агента на играча – Харисън Гейнс.

Според информацията, разпространена от реномирания реномираният журналист от ESPN, контракт на крилото е на стойност 115 милиона долара. Той е имал опцията да подпише за 126 млн., но ще прибере с 11 млн. по-малко, което ще позволи на Раптърс да имат повече гъвкавост на трансферния пазар.

Както е известно, Ленърд премина обратно в отбора от Онтарио още през лятото. Все пак неговият трансфер в посока Торонто се забави преди да бъде официално финализиран в средата на , тъй като течеше разследване, продължило година от страна на НБА. Ветеранът бе глобен със 700 000 долара, тъй като по време на своя престой в Лос Анджелис Клипърс е бил част от нарушаване на правилата за заобикаляне на тавана на заплатите.

Припомняме, че „ножиците“ бяха глобени с пет избора от първия кръг на бъдещи драфтове на новобранците, глоба в размер на 30 милиона долара и едногодишно отстраняване на собственика Стив Балмър.

35-годишният баскетболист прекара последните седем сезона в Клипърс, където дойде с огромни очаквания и трябваше да бъде един от лидерите, но не успя да разгърне напълно своя потенциал, тъй като престоят му бе белязан от редица контузии. През миналия сезон роденият в Лос Анджелис играч финишира със средни показатели от 27.9 точки, 6.4 борби и 3.6 асистенции за 65 мача с Клипърс.

С „ножиците“ е MVP на Мача на звездите през 2020 г., като има и място в Идеалния отбор на сезона през 2021.

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Публикация, споделена от Basketball Forever (@basketballforever)


За него това ще е втори престой в Раптърс след този през 2018/2019, когато завоюва единствената титла в НБА за клуба. На сметката си с Торонто има приза за MVP на финалите от 2019 г.

До този момент 198-сантиметровият стрелец е защитавал цветовете и на Сан Антонио Спърс. Именно в редиците на „шпорите“ изгря неговата звезда. Седемкратният участник в Мача на звездите завоюва една титла със Спърс през 2014 г., когато бе избран и за MVP на финалите. Също така на два пъти попадна в Идеалния отбор на сезона, правейки го през 2016 и 2017 г. Най-добър защитник на сезона през 2015 и 2016, като на три пъти намери място и в Идеалната петица на защитниците от 2015 до 2017 г. Също така попадна и в Идеалния отбор на новобранците за 2012 г. Част е от Отбора на НБА по случай 75-годишнината.

Бивш възпитаник на Сан Диего Стейт, където се подвизава от 2009 до 2011 година. Впоследствие бе избран от Индиана Пейсърс под №15 в Драфта след това, но неговите права бяха пратени в Сан Антонио.

#НБА 2026/2027 #Торонто Раптърс #Кауай Ленърд

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