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Реал Мадрид пречупи Олимпиакос и спечели Суперкупата на Евролигата

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Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
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Александър Везенков бе най-полезният играч за Олимпиакос.

везенков завърна спаси олимпиакос трилър
Снимка: olympiacosbc.gr
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Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата. Испанският гранд надви Олимпиакос с 93:89 във финал, който предложи битка до последната секунда в Абу Даби.

„Белите“ имаха предимство през по-голямата част от срещата, но гръцкият тим не се отказа и направи отчаян опит за обрат в заключителните минути. Олимпиакос обаче не успя да стигне до пълен обрат и Реал удържа ценния успех.

Финалът бе повторение на битката за титлата в Евролигата през сезон 2025/26, когато Олимпиакос драматично пречупи испанския си съперник в Атина.

Ден по-рано гърците отново стигнаха до драматична победа, след като се наложиха над Фенербахче с 92:90, въпреки че дълго време бяха в ролята на догонващи. Реал Мадрид също трябваше да полага сериозни усилия, за да достигне до финала, след като победи Дубай с 98:95 след продължение.

Александър Везенков бе най-полезният играч за Олимпиакос във финала. Българската звезда завърши с 22 точки, 5 борби, 2 асистенции и 2 отнети топки за близо 33 минути на паркета.

Другият български национал в състава на гръцкия гранд – Коди Милър-Макинтайър, записа 3 точки, 9 асистенции, 1 борба и 2 отнети топки за 17:33 минути.

Реал Мадрид впечатли с равномерното разпределение на точките, като и 12-те му баскетболисти, появили се в игра, се разписаха. Най-резултатен бе Тимоте Луваву-Кабаро с 12 точки, а Андрес Фелис и Микаел Янтунен добавиха по 11. Тео Маледон завърши с 10 точки.

Така Реал Мадрид сложи ръка върху първия трофей в историята на турнира след финал, решен в последните секунди.

#Суперкупа на Евролигата в Абу Даби 2026 година #БК Реал Мадрид #БК Олимпиакос #Александър Везенков

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