Къде феновете са най-шумни и в кои зали се играе най-трудно - Лука Дончич си спомня за времето в Реал Мадрид и Евролигата

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич посочи Цървена звезда и Панатинайкос сред отборите, чиито фенове създават най-тежка атмосфера. Словенецът си примомни моментите, в които се е изправял срещу тези тях с екипа на Реал Мадрид в Евролигата.

„Вероятно бих казал Цървена звезда, но не и за мен лично. Там ме харесваха, така че за мен не беше толкова тежко", сподели Дончич пред списание SLAM.

„Играл съм и срещу Панатинайкос. Беше четвъртфинал и започнахме мача с пасив от 0:20, така че в залата беше наистина шумно", посочи Дончич, визирайки първия мач от плейофите през 2018 г., когато гръцкият тим стартира със серия от 20 безответни точки и побеждава Реал Мадрид с 95:67 пред повече от 18 000 зрители.

В този двубой Лука завършва с 10 точки, но Реал отвръща на удара, печелейки следващите три мача, за да спечели серията с 3:1 и в крайна сметка да триумфира с титлата в Евролигата през същия сезон.

Запитан в коя зала в Евролигата са се отнасяли най-враждебно към него, Дончич първоначално се пошегува:

„Вероятно в много от тях.“

След това заяви: „Барселона, нашият най-голям съперник в Испания.“

Един от най-паметните моменти на Дончич в Евролигата също е свързан с мач срещу Цървена звезда в Белград. На 30 март 2018 г. Реал гостува на Цървена звезда в зала „Александър Николич“ в мач от 29-ия кръг. При равен резултат 79:79, Дончич отбелязва тройка от голяма дистанция, когато остават 0,9 секунди, носейки победата на Реал с 82:79.

„Това беше преди Финалната четворка, така че беше хубаво отиграване. Много е трудно да се играе в тази зала“, спомни си Дончич.

В онази вечер Лука записва 24 точки, 9 борби, 4 асистенции и 3 отнети топки (коефициент на полезно действие 35) и печели приза за най-полезен играч (MVP) на кръга в Евролигата.

„Аз също съм фен на този отбор, така че се чудех дали да празнувам, или не. Всъщност не празнувах бурно, но беше хубав момент“, каза той.

По-малко от два месеца по-късно Дончич се завръща в Белград за Финалната четворка на Евролигата – този път в зала "Щарк Арена" и извежда Реал Мадрид до титлата.

По това време 19-годишният играч е избран за MVP на Евролигата за сезон 2017/2018 и MVP на Финалната четворка, както и попада в идеалния отбор на турнира, а Реал печели своята десета европейска титла. Дончич записва средни показатели от 15,5 точки, 5,0 борби и 3,0 асистенции по време на Финалната четворка през 2018 г.

Възходът му в Европа води до сравнения със сръбската и европейска баскетболна легенда Деян Бодирога още докато Лука е тийнейджър.

„Не, мисля, че винаги е привилегия да те сравняват с велики играчи“, каза Дончич, запитан дали тези сравнения създават напрежение.

„Няма напрежение. Просто играеш спорта, който обичаш, така че няма напрежение“, завърши той.