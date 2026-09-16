БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството...
Чете се за: 10:00 мин.
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25...
Чете се за: 03:00 мин.
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 00:35 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Къде феновете са най-шумни и в кои зали се играе най-трудно - Лука Дончич си спомня за времето в Реал Мадрид и Евролигата

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Запази

Словенецът си спомни и за сравненията със сръбската легенда Деян Бодирога.

лука дончич записа дабъл дабъл победата словения великобритания контролна среща евробаскет 2025
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич посочи Цървена звезда и Панатинайкос сред отборите, чиито фенове създават най-тежка атмосфера. Словенецът си примомни моментите, в които се е изправял срещу тези тях с екипа на Реал Мадрид в Евролигата.

„Вероятно бих казал Цървена звезда, но не и за мен лично. Там ме харесваха, така че за мен не беше толкова тежко", сподели Дончич пред списание SLAM.

„Играл съм и срещу Панатинайкос. Беше четвъртфинал и започнахме мача с пасив от 0:20, така че в залата беше наистина шумно", посочи Дончич, визирайки първия мач от плейофите през 2018 г., когато гръцкият тим стартира със серия от 20 безответни точки и побеждава Реал Мадрид с 95:67 пред повече от 18 000 зрители.

В този двубой Лука завършва с 10 точки, но Реал отвръща на удара, печелейки следващите три мача, за да спечели серията с 3:1 и в крайна сметка да триумфира с титлата в Евролигата през същия сезон.

Запитан в коя зала в Евролигата са се отнасяли най-враждебно към него, Дончич първоначално се пошегува:

„Вероятно в много от тях.“

След това заяви: „Барселона, нашият най-голям съперник в Испания.“

Един от най-паметните моменти на Дончич в Евролигата също е свързан с мач срещу Цървена звезда в Белград. На 30 март 2018 г. Реал гостува на Цървена звезда в зала „Александър Николич“ в мач от 29-ия кръг. При равен резултат 79:79, Дончич отбелязва тройка от голяма дистанция, когато остават 0,9 секунди, носейки победата на Реал с 82:79.

„Това беше преди Финалната четворка, така че беше хубаво отиграване. Много е трудно да се играе в тази зала“, спомни си Дончич.

В онази вечер Лука записва 24 точки, 9 борби, 4 асистенции и 3 отнети топки (коефициент на полезно действие 35) и печели приза за най-полезен играч (MVP) на кръга в Евролигата.

„Аз също съм фен на този отбор, така че се чудех дали да празнувам, или не. Всъщност не празнувах бурно, но беше хубав момент“, каза той.

По-малко от два месеца по-късно Дончич се завръща в Белград за Финалната четворка на Евролигата – този път в зала "Щарк Арена" и извежда Реал Мадрид до титлата.

По това време 19-годишният играч е избран за MVP на Евролигата за сезон 2017/2018 и MVP на Финалната четворка, както и попада в идеалния отбор на турнира, а Реал печели своята десета европейска титла. Дончич записва средни показатели от 15,5 точки, 5,0 борби и 3,0 асистенции по време на Финалната четворка през 2018 г.

Възходът му в Европа води до сравнения със сръбската и европейска баскетболна легенда Деян Бодирога още докато Лука е тийнейджър.

„Не, мисля, че винаги е привилегия да те сравняват с велики играчи“, каза Дончич, запитан дали тези сравнения създават напрежение.

Няма напрежение. Просто играеш спорта, който обичаш, така че няма напрежение“, завърши той.

Свързани статии:

Топ 10 на най-високоплатените играчи в Евролигата за сезон 2026/27, Везенков заема пето място
Топ 10 на най-високоплатените играчи в Евролигата за сезон 2026/27, Везенков заема пето място
Василие Мицич ще започне сезон 2026/27 като най-високоплатеният...
Чете се за: 04:45 мин.
#Лука Дончич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
1
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
2
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
3
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
4
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
5
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Световен баскетбол

САЩ триумфира за рекорден път със световната титла
САЩ триумфира за рекорден път със световната титла
Испания е последният полуфиналист на световното в Берлин Испания е последният полуфиналист на световното в Берлин
Чете се за: 01:15 мин.
Франция и Германия допълниха полуфиналите на световното в Берлин Франция и Германия допълниха полуфиналите на световното в Берлин
Чете се за: 01:52 мин.
Италианската футболна легенда Франческо Тоти пое ново предизивикателство Италианската футболна легенда Франческо Тоти пое ново предизивикателство
Чете се за: 03:30 мин.
Унгария и Германия продължават към четвъртфиналите на световното първенство по баскетбол за жени Унгария и Германия продължават към четвъртфиналите на световното първенство по баскетбол за жени
Чете се за: 01:52 мин.
Везенков не изключи възможността за завръщане в НБА Везенков не изключи възможността за завръщане в НБА
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството предприема пакет от мерки в подкрепа на най-уязвимите български граждани
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството предприема...
Чете се за: 10:00 мин.
У нас
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с премиера на България Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с премиера на България
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор от Трибунала в Хага Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор от Трибунала в Хага
Чете се за: 03:00 мин.
По света
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища 17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Президентът Йотова запозна генералния секретар на Съвета на Европа...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ