Испания е последният полуфиналист на световното в Берлин

Европейският вицешампион Испания се наложи над Австралия с 89:66 (31:17, 27:20, 12:14, 19:15) в последния четвъртфинал на Световното първенство по баскетбол за жени в Берлин (Германия). Така испанките си уредиха полуфинален двубой срещу защитаващия титлата си тим на САЩ в събота (12 септември).

Испания се завръща на полуфиналите, след като участва в тази фаза в три поредни издания на турнира между 2010-а и 2018 година.

В другия полуфинал един срещу друг ще излязат съставите на Франция и домакините от Германия.

Баскетболистките на Испания поеха инициативата още в края на първата четвърт в двубоя срещу Австралия, повеждайки с 31:17 след 10 минути игра. До почивката испанките увеличиха още аванса си до 58:37, а преди последната част резултатът бе 70:51.

Най-резултатна за победата на Испания беше натурализираната американка Меган Густафсон с 16 точки и 2 борби, докато за Австралия Алекс Уилсън и Клои Биби.

Финалът на Световния шампионат при дамите за 2026 година ще се проведе в неделя (13 септември).