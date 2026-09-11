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Испания е последният полуфиналист на световното в Берлин

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Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
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Испанките отказаха Австралия в последния четвъртфинал на шампионата.

Испания е последният полуфиналист на световното в Берлин
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Европейският вицешампион Испания се наложи над Австралия с 89:66 (31:17, 27:20, 12:14, 19:15) в последния четвъртфинал на Световното първенство по баскетбол за жени в Берлин (Германия). Така испанките си уредиха полуфинален двубой срещу защитаващия титлата си тим на САЩ в събота (12 септември).

Испания се завръща на полуфиналите, след като участва в тази фаза в три поредни издания на турнира между 2010-а и 2018 година.

В другия полуфинал един срещу друг ще излязат съставите на Франция и домакините от Германия.

Баскетболистките на Испания поеха инициативата още в края на първата четвърт в двубоя срещу Австралия, повеждайки с 31:17 след 10 минути игра. До почивката испанките увеличиха още аванса си до 58:37, а преди последната част резултатът бе 70:51.

Най-резултатна за победата на Испания беше натурализираната американка Меган Густафсон с 16 точки и 2 борби, докато за Австралия Алекс Уилсън и Клои Биби.

Финалът на Световния шампионат при дамите за 2026 година ще се проведе в неделя (13 септември).

#световно първенство по баскетбол за жени в Германия 2026 #Национален отбор на Испания по баскетбол за жени #Национален отбор на Австралия по баскетбол за жени

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