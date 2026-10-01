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Травма спря Йордан Минчев с екипа на Манреса в Еврокъп

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Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
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Българският национал се контузи още през първото полувреме.

Травма спря Йордан Минчев с екипа на Манреса в Еврокъп
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Испанският Манреса, чийто екип носи българинът Йордан Минчев, загуби като гост на ПАОК със 78:93 в Гърция в двубой от първия кръг в група D на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете.

Солунският тим отбеляза завръщането си в турнира след десетгодишно прекъсване с успех, макар крайният резултат да не отразява напълно оспорвания характер на двубоя. Амбициозният и обновен състав на треньора Андреа Тринкиери трябваше да се потруди здраво от самото начало срещу пристигналия с кадрови проблеми Манреса - без Уго Бенитес и Пиер Ориола.

По време на първото полувреме Манреса остана и без Йордан Минчев, който не доигра срещата заради травма. Българинът започна силно и за малко под 10 минути на терена реализира 6 точки, 5 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка.

Въпреки това гостите дълго време не позволиха на ПАОК да наложи физическо превъзходство и да установи контрол над мача, който се реши в последната част. В нея домакините отбелязаха 35 срещу 22 точки за испанския състав.

Джеди Осман пое основната тежест в играта на ПАОК и завърши като най-резултатен с 23 точки, 5 борби и 2 асистенции, а Брийн Тайри направи силен финален щурм, отбелязвайки 19 от своите 20 точки в последната четвърт.

Манреса, който е сред съперниците на българския Балкан в група D на турнира, приема Бреоган в следващия си мач на 3 октомври в испанското първенство, а в среща от Еврокъп на 7 октомври ще приеме германския Улм. Първият сблъсък с Балкан предстои на 27 октомври в Ботевград, докато двубоят в Испания е насрочен за 29 декември.

#БК Манреса #Еврокъп 2026/2027 #БК ПАОК #Йордан Минчев

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