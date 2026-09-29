Везенков сред обичайните заподозрени, Олимпиакос оцеля пред погледа на Шакил О'Нийл (ВИДЕО)

Александър Везенков не изневери на стила си и бе сред главните действащи лица по пътя към втория пореден успех на Олимпиакос в Евролигата. Българинът и неговите съотборници оцеляха срещу Жалгирис с 93:91 в среща от втория кръг, изиграна в "Жалгирио Арена". Мачът, който бе наблюдаван от една от иконите на НБА и световния баскетбол - Шакил О‘Нийл, предложи множество драматични моменти, но във финалните акорди селекцията на Йоргос Барцокас надхитри състава на Томас Масиулис, нанасяйки му първо поражение в турнира на богатите.

SHAQ in Kaunas = pure vibes



Legendary Shaquille O’neal is with us courtside for @bczalgiris vs @Olympiacos_BC @SHAQ pic.twitter.com/9ARLSwIX4u — EuroLeague (@EuroLeague) September 29, 2026

И този път Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите. Българският национал се отличи с поредната доза ключови изяви, постави името си сред най-добрите реализатори и остана на крачка от дабъл-дабъл. Крилото се прибра в съблекалнята с 18 точки, 8 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 25 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 8/10 от средна дистанция 2/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

В стартовата петица бе селектиран и другият български национал - Коди Милър-Макинтайър. Американецът с български паспорт завърши със скромните за неговите възможности 4 точки, 1 борба и 6 асистенции за 13 игрови минути. При стрелбата си гардът бе 2/2 от близко разстояние и 0/2 зад дъгата.

По този начин действащите шампиони в най-комерсиалната клубна надпревара имат на сметката си пълен актив от две победи, а срещу името на литовците личат успех и поражение. На 1 октомври (четвъртък) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще имат визита на Виртус Болоня, докато Жалгирис ще гостуват на Париж.

Big time road W for @Olympiacos_BC after a hard fought battle in Kaunas! #EveryGameMatters pic.twitter.com/rhzVfxjmif — EuroLeague (@EuroLeague) September 29, 2026

Акцентът определено падна върху играта под коша в откриващите минути, предложили размяна на мини серии. И докато Александър Везенков бе замесен във всичко най-интересно за гостите, Ажуолас Тубелис, Карсън Едуардс и Арнас Буткевичус отговаряха от другата страна, за да могат домакините да си издействат актив от 3 точки в края на встъпителния период.

Еван Фурние и Мбайе Ндиае бяха катализаторите, които тласнаха гърците към обрата и дори мисълта за двуцифрена разлика в хода на следващата десетка. Литовците взеха мерки, спирайки пропадането си чрез Едуардс и Туббелис по пътя към нов обрат, но Тайлър Дорси се погрижи „червено-белите“ да поставят равенството, за да се оттеглят при 44:44.

Двата отбора не страдаха от липсата реализатори на старта на третата част, в която поделеното надмощие бе водещ фактор. За пореден път Везенков попадна под светлините на прожекторите и почти собственоръчно извоюва точка актив за тима от Пирея след 30 минути игрово време.

За промяна на тенденцията трудно можеше да се говори и при откриването на заключителната четвърт. Усилията на Жан Монтеро, Фурние и Везенков вдъхновиха действащите шампиони на Гърция да вземат глътка въздух на моменти, но Стърлинг Браун, Тубелас и Едуардс отговаряха за „зелените“. Далечен снаряд на Фурние даде аванс от 2 точки на гостите с 44 секунди, оставащи на часовника. Последваха безплодни атаки на Йонас Валанчунас и Тубелас, а Монтеро не трепна от наказателната линия във финалните 15 секунди и при двата си опита за плюс 4. Тройка на Едуардс върна надеждите на литовците, намалявайки изоставането им само до точка 4 секунди до края, а в ответната атака Фурние бе точен само веднъж от наказателната линия, но при пропуска си Везенков овладя борбата в нападение и времето изтече.

Еван Фурние поведе листата на реализаторите за Олимпиакос с 19 точки. Жан Монтеро се отчете с 15 и 7 асистенции, Тайсън Уорд (5 борби) и Тайлър Дорси се разписаха с по 10.

Стърлинг Браун блесна за Жалгирис с 20 точки, включително и с 4 точни стрелби отвъд дъгата. Ужолас Тубелис регистрира 19 и 7 борби, Карсън Едуардс реализира 16. Йонас Валанчунас завърши с 11, 6 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции.