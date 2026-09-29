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Таня Гатева ще дава наставления начело на Славия

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
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Селекционерът на женския национален отбор ще води "белите" при завръщането им в А група.

Таня Гатева ще дава наставления начело на Славия
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В Славия новините не липсват през последните дни. „Белите“, които се завръщат в женската А група, заложиха на едно от най-опитните имена за старши треньор. На пейката ще седне Таня Гатева, а това стана ясно чрез клип, публикуван в социалните мрежи на клуба, в който тя бе представена в новата роля. Наставникът ще води столичния тим от новия сезон.

Припомняме, че опитната специалистка стана част от Славия в средата на септември 2025 година, когато пое длъжността Главен треньор в школата на женското направление. За нея това е втори престой при „белите“, след като през 2016/2017 водеше за кратко девойките до 18 години.

Както е известно, понастоящем Гатева е селекционер на националния отбор за жени, където бе назначена в края на септември през 2023 година. Под нейно-ръководство българките отбелязаха сериозен прогрес и заслужиха място във втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027 във Финландия, Литва, Белгия и Швеция.

48-годишната специалистка има богат опит начело на Левски и Берое Стара Загора. Именно при „зелено-белите“ постигна най-големите си успехи като треньор. В нейната визитка с Берое личат два трофея в Адриатическата лига и три титли в женската А група, като на четири пъти завоюва и Купата на България. С тима от Стара Загора има две сребърни и едно бронзово отличие в женската в родния елит. Същата е и ситуацията в турнира за купата на страната. С Берое спечели едно сребро и в Адриатика.

Софиянката е бивш селекционер на националните отбори до 20, 18 и 16 години. С 20-годишните жени спечели титлата на европейското първенство в Косово, Дивизия Б.

Избрана е за треньор №1 на годината в България, ставайки първата жена с този приз.

#БК Славия - жени #Женска А група по баскетбол 2026/2027 #Таня Гатева

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