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Лука Дончич е готов да бъде новият лидер на Лейкърс

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Спорт
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Това е различно предизвикателство, сподели словенецът, който ще трябва да поеме напълно щафетата от Леброн Джеймс.

лука дончич готов новият лидер лейкърс
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Баскетболната звезда Лука Дончич е готов за предизвикателството да влезе в ролята на лидер за Лос Анджелис Лейкърс след раздялата на отбора с ЛеБрон Джеймс.

27-годишният словенец ще започне деветия си сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА) и трети с "езерняците", а това ще се случи с изцяло променен състав след напускането на повечето от основните състезатели на тима, включително на четирикратния носител на приза за "Най-полезен играч" (МВП) Джеймс.

"Това е различно предизвикателство. Аз харесвам предизвикателствата. Не бих казал, че се чувствам различно, но за мен е чест. Чувството е страхотно. Бил съм в тази позиция много пъти в кариерата си, така че не е ново за мен, но се чувствам страхотно. Вълнувам се и съм готов. Мина доста време, откакто последно играх баскетбол, така че съм готов", обясни Дончич на пресконференция, цитиран от АП.

Гардът заяви, че осъзнава какво означава да бъде лицето на Лейкърс пред света, но и е наясно, че този отбор трябва бързо да намери новата си идентичност след раздялата с най-резултатния баскетболист в историята на НБА, както и ключови играчи от ротацията в състава.

Калифорнийският тим има само седем останали от миналия сезон в състава си от 16 играчи, а Лука Дончич заяви, че е доволен от новите си съотборници.

"Харесвам всички, които привлякохме. Мисля, че има много подценявани играчи. Прекарахме малко време заедно извън терена и сега тренировъчният лагер ще ни помогне много. Ще се фокусираме върху баскетбола и ще се опознаем на игрището. Нямам търпение да играя с всички тях", каза словенецът.

Кампанията за Лос Анджелис Лейкърс ще започне на 21 октомври с двубой срещу Голдън Стейт Уориърс, а преди това калифорнийци ще изиграят пет мача като част от предсезонната си подготовка.

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#НБА 2026/2027 # Лос Анджелис Лейкърс #Лука Дончич

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