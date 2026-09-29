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Ботевград събира млади играчи за 3x3 баскетбол и Суперкупата на България

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Спорт
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За събитието в Градски парк Ботевград ще бъде изградена специална 3x3 зона с професионално игрище.

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Снимка: БК Балкан Ботевград
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Ботевград ще бъде домакин на баскетболен уикенд от 2 до 4 октомври, който ще обедини 3x3 баскетбол за подрастващи, свободна игра, турнир 1 срещу 1 и мача за Суперкупата на България, информираха от Българската федерация по баскетбол.

За събитието в Градски парк Ботевград ще бъде изградена специална 3x3 зона с професионално игрище с кош за 3х3 баскетбол.

Програмата започва още в петък, 2 октомври. От 16:00 до 19:00 часа професионалното 3x3 игрище ще бъде отворено за свободна игра, а от 19:00 часа ще се проведе KING OF THE COURT – турнир 1 срещу 1, който ще се играе на осветление.

В събота, 3 октомври, започва и турнирната програма за подрастващи. От 09:00 до 12:00 часа ще играят отборите в U12, а от 12:00 до 15:00 – U14.

Баскетболният ден ще продължи в "Арена Ботевград", където от 16:00 часа ще се проведе мачът за Суперкупата на България между Балкан и Черно море.

В неделя, 4 октомври, 3x3 програмата продължава с U16 от 10:00 до 13:00 и U19 от 13:00 до 18:00 часа.

Инициативата ще даде възможност на млади баскетболисти да играят и да се състезават в динамичния формат 3x3, а в рамките на същия баскетболен уикенд да наблюдават и мача за Суперкупата на България.

Събитието се организира с подкрепата на Община Ботевград, БК Балкан, Балкан Ботевград Академия, Българската федерация по баскетбол и 3x3 Sofia.

#Суперкупа на България по баскетбол 2026

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