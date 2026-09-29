Международен турнир на баскетбол на колички ще се проведе в Сливен

Международният турнир по баскетбол на колички „InWheel“ ще се проведе от 2 до 4 октомври в спортна зала „Васил Левски“ в Сливен. Това съобщиха от Областната администрация.

В турнира ще участват БКХУ „Левски“ – София, „Пансерайкос“ от Гърция и „КСМ Корона Брашов“ от Румъния. Организатори са Баскетболен клуб „Тони-7“ – Сливен и БКХУ „Левски“ – София.

Събитието е част от международния проект „Inclusive Wheelchair Sports Events – InWheel“, реализиран по програма „Еразъм+“ и съфинансиран от Европейския съюз. Целта е да се популяризира баскетболът на колички и да се насърчат социалното приобщаване и участието на хора с увреждания в спорта.

Турнирът е под патронажа на народния представител Ивайло Христов и с подкрепата на Областната администрация – Сливен. Официалното награждаване ще бъде на 3 октомври от 17:30 часа в спортна зала „Васил Левски“.