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Орлин Атанасов: Получихме обратна връзка, което ни помогна да обогатим програмата си

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Български баскетбол
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Така ще можем да си напишем домашното, когато спечелим изборите за президент на БФБ.

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Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) Орлин Атанасов представи пред медиите в София програмата си за предстоящото Общо събрание на 5 октомври, заедно с бившия капитан на националния отбор на България за мъже Стефан Георгиев - Торо и спортния мениджър Виктор Кирков.

"Показахме програмата си на клубовете и съвсем целенасочено направихме обиколка из цяла България. Благодарен съм на г-н Стефан Георгиев, че голяма част от клубовете посети заедно с мен. И съм му благодарен да работим заедно не само в кампанията, а и в следващите пет години. Получихме обратна връзка, което ни помогна да обогатим програмата си и да можем да си напишем домашното, когато спечелим изборите. Мисля, че сме изпълнили съвсем прозрачно и систематично стъпките в една кампания, която искаме да спечелим за по-доброто на българския баскетбол", коментира Атанасов.

"Относно Националната баскетболна лига, има едно такова заклинание, че аз искам да я разруша, а аз искам тя да бъде черешката на тортата, защото това е професионалната лига в България и ние имаме нужда от нея. Друг е въпросът, че трябва да дефинираме много ясно и точно каква е целта на НБЛ и защо я има. Защото участниците в нея имат различни подбуди и мотивация да участват в нея. По простата причина, че самата федерация и участниците в нея не са си дефинирали каква трябва да е целта пред държавните и професионалните първенства, които са над първенствата при подрастващите. Аз съм дълбоко убеден, че черешката на тортата е именно професионалното ниво, а всички отдолу подбутват вдигането на нивото на НБЛ", продължи той.

"В предстоящите избори във федерацията изборът е между статуквото и това, което предлага г-н Атанасов. През лятото Управителният съвет на БФБаскетбол взе решение да не подновява договора с Българската баскетболна лига, така че тя да бъде държавно първенство и лиши над 60 клуба да участват в първенствата. На практика това решение е противозаконно. Тези клубове са лишени от право на глас на предстоящото Общо събрание. Установих, че има много сериозен проблем с това да накараш хората да се променят - те са свикнали да вървят в един коловоз, който е зоната им на комфорт и в момента, в който ги накараш да излязат от него, те не са сигурни, че ще се адаптират. Това за мен е големият препъни камък, т.е. тези хора не искат нещо да се промени", добави от своя страна Виктор Кирков.

Повече можете да видите във видеото!

#Виктор Кирков #Орлин Атанасов #Стефан Георгиев #Българска федерация по баскетбол

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