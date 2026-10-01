Стефан Георгиев: Трябва да решим управлението на българския баскетбол

Бившият капитан на националния отбор по баскетбол за мъже Стефан Георгиев - Торо подкрепи кандидата за президент на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) Орлин Атанасов, като заедно със спортния мениджър Виктор Кирков присъства на представянето на кандидатурата на Атанасов пред медиите в София.

"С Орлин се познаваме от много години. Когато той ми предложи, аз с радост приех, защото това е една последователна кауза - при предишния избор аз бях в екипа на загубилия кандидат. От много години мисля, че имаме проблем в управлението и трябва да опитаме да го решим. Това, което говорихме с него и през години сме си говорили е, че сме на едно мнение какви са проблемите и сега е дошъл моментът да опитаме да ги решим. Ясно е, че няма как да решим абсолютно всичко в рамките на пет години за всичко, което десетилетия е било замитано под килима, но поне ще се опитаме да направим нещо по-добро и да започнем нещо начисто", коментира Георгиев.

"За мен най-големият проблем в момента е - треньорите. В България в момента треньорите не са виновни, че са на това ниво, но те - поне според мен, не работят така, като трябва да работят и както работят другите треньори, особено на подрастващите, в съседни на нас държави. Основно аз ще натискам в това да подобрим работата с треньорите. Да подобрим тяхната квалификация, тяхната мотивация, тяхното заплащане и те да се развиват по-добре в тази професия", продължи бившият национал.

По повод срещите с клубовете из страната, Стефан Георгиев заяви: "Смятам, че беше доста полезно. Усещането поне за нас е, че беше ползотворно. Видяхме с доста хора, които наистина милеят за баскетбола, работят, развиват го, но не усещат никаква подкрепа от федерацията под никаква форма. Дори големи клубове в големи градове казват, че там човек от федерацията не е ходил от години. Разочаровани са от това, че само ги ползват. Очакват от нас и от което и да е ново ръководство, защото такова ще има, наистина федерацията да се върне при клубовете и да започне да ги чува и помага."