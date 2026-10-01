БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Стефан Георгиев: Трябва да решим управлението на българския баскетбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Български баскетбол
Запази

Големият проблем е свързан с треньорите, каза бившият капитан на националния отбор.

стефан георгиев решим управлението българския баскетбол
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият капитан на националния отбор по баскетбол за мъже Стефан Георгиев - Торо подкрепи кандидата за президент на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) Орлин Атанасов, като заедно със спортния мениджър Виктор Кирков присъства на представянето на кандидатурата на Атанасов пред медиите в София.

"С Орлин се познаваме от много години. Когато той ми предложи, аз с радост приех, защото това е една последователна кауза - при предишния избор аз бях в екипа на загубилия кандидат. От много години мисля, че имаме проблем в управлението и трябва да опитаме да го решим. Това, което говорихме с него и през години сме си говорили е, че сме на едно мнение какви са проблемите и сега е дошъл моментът да опитаме да ги решим. Ясно е, че няма как да решим абсолютно всичко в рамките на пет години за всичко, което десетилетия е било замитано под килима, но поне ще се опитаме да направим нещо по-добро и да започнем нещо начисто", коментира Георгиев.

"За мен най-големият проблем в момента е - треньорите. В България в момента треньорите не са виновни, че са на това ниво, но те - поне според мен, не работят така, като трябва да работят и както работят другите треньори, особено на подрастващите, в съседни на нас държави. Основно аз ще натискам в това да подобрим работата с треньорите. Да подобрим тяхната квалификация, тяхната мотивация, тяхното заплащане и те да се развиват по-добре в тази професия", продължи бившият национал.

По повод срещите с клубовете из страната, Стефан Георгиев заяви: "Смятам, че беше доста полезно. Усещането поне за нас е, че беше ползотворно. Видяхме с доста хора, които наистина милеят за баскетбола, работят, развиват го, но не усещат никаква подкрепа от федерацията под никаква форма. Дори големи клубове в големи градове казват, че там човек от федерацията не е ходил от години. Разочаровани са от това, че само ги ползват. Очакват от нас и от което и да е ново ръководство, защото такова ще има, наистина федерацията да се върне при клубовете и да започне да ги чува и помага."

Свързани статии:

Орлин Атанасов: Получихме обратна връзка, което ни помогна да обогатим програмата си
Орлин Атанасов: Получихме обратна връзка, което ни помогна да обогатим програмата си
Така ще можем да си напишем домашното, когато спечелим изборите за...
Чете се за: 03:10 мин.
#Орлин Атанасов #Стефан Георгиев #Българска федерация по баскетбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
1
Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда по-скоро като непрофесионално убийство
2
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда...
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
3
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме...
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
4
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
5
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга
6
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
3
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Баскетбол

Орлин Атанасов: Получихме обратна връзка, което ни помогна да обогатим програмата си
Орлин Атанасов: Получихме обратна връзка, което ни помогна да обогатим програмата си
Шампионът Балкан Ботевград започва сезона с още по-големи амбиции и с намерение да остави следа и в Европа Шампионът Балкан Ботевград започва сезона с още по-големи амбиции и с намерение да остави следа и в Европа
Чете се за: 06:07 мин.
Александър Везенков и Олимпиакос започват защитата на трофея в Евролигата Александър Везенков и Олимпиакос започват защитата на трофея в Евролигата
Чете се за: 01:30 мин.
Константин Папазов представи управленската си програма в битката за президент на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов представи управленската си програма в битката за президент на Българската федерация по баскетбол
Чете се за: 01:52 мин.
Политехкника представи отбора си в НБЛ Политехкника представи отбора си в НБЛ
Чете се за: 01:20 мин.
Женският национален отбор на България по баскетбол и успехите на олимпийски игри Женският национален отбор на България по баскетбол и успехите на олимпийски игри
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало? Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната? Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Путин: Светът преживява опасни времена и не трябва да допусне...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Арестуваха мъж с иранско и британско гражданство заради...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ