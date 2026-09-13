Политехкника представи отбора си в НБЛ

Дупница за първи път ще има мъжки баскетболен отбор на най-високото ниво в България. През новия сезон в националната баскетболна лига ще участва тимът на Политехника.

След години работа, развитие и постепенно израстване отборът вече ще мери сили с най- добрите баскетболни отбори у нас. За дебютния сезон в лигата дупничани ще разчитат на сръбския наставник Александър Драгичевич и няколко състезатели от чужбина.

"Като минимум целите пред отбора са да влезем в плейофите на предстоящия сезон. Направили сме добра селекция от играчи, които са български млади играчи, но имаме играчи от чужбина, сърби, черногорец, канадец и американец. Имаме амбиция да покажем дух и да се покажем пред грандовете в първенството", заяви Йордан Георгиев – председател на УС на БК Политехника.

В залата в Дупница Политехника представи отбора за новия сезон с контролна среща с Левски. Двубоя изгледаха двама от претендентите за поста президент на българската федерация по баскетбол Константин Папазов и Огнян Атанасов.