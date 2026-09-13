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Преди Кръстовден: Патриархът отслужи света литургия в храм „Св. Александър Невски“

Алекс Христов от Алекс Христов
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Снимка: БТА
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Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храма „Свети Александър Невски“ в навечерието на утрешния празник Кръстовден.

Той е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Спасителят Иисус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването му. В катедралата „Свети Александър Невски“ е изложена частица от Кръста Господен, която патриарх Даниил донесе от храма „Въздвижение на Светия Кръст Господен“. Вчера с литийно шествие беше дадено началото на честванията.

Патриарх Даниил: „Каква е ролята на Кръста? Чрез него Господ победи смъртта. Ако искаме да живеем с Христос, трябва да сме съразпнати с Него. Апостол Павел казва: „Чрез кръста светът е разпнат за мен.“ Значи оттук нататък, след като Господ Иисус Христос пострада за нашето спасение, ние сега ще живеем според похотите и греховете си? Не може така. Ако вършим това, краят е смърт. Но ако имаме послушание към Бога, ако носим своя кръст като християни, тогава още в момента, в който човек реши да живее с Христос, да се бори с трудностите, божествената благодат, силата на честния живот, вече започва да действа в човека. Да го укрепява и малко по малко съвсем да го чисти и да се разкрият, да се проявят божествените сили, благодат в нашите смъртни дела. Честит, благословен празник!“

# патриарх Даниил #храм-паметник „Св. Александър Невски“ #Кръстовден

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