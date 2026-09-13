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Женският национален отбор на България по баскетбол и успехите на олимпийски игри

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Чете се за: 04:10 мин.
Български баскетбол
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В Монреал 1976 България печели бронз, а в Москва 1980 сребърните отличия.

Женският национален отбор на България по баскетбол и успехите на олимпийски игри
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Българските баскетболистки участват на олимпийски игри при дебюта на дамите на най-големия форум. Това се случва в Монреал през 1976 година. В турнира участват 6 отбора, като схемата е - мачове всеки срещу всеки. Водени от легендарния треньор Иван Гълъбов, нашите момичета печелят три от двубоите си - срещу Чехословакия, Япония и Канада. Завършват трети в крайното класиране - с еднакъв актив от точки с втория - тимът на САЩ, срещу който имат загуба. Губят и от шампионките - СССР. Пенка Стоянова влиза в тройката на най-резултатните състезателки, със съществен принос е и Петкана Макавеева.

Останалите бронзови медалистки са Гергина Скарлатова, Диана Дилова, Красимира Богданова, Маргарита Щъркелова, Красимира Гюрова, Мария Стоянова, Надка Голчева, Пенка Методиева, Снежана Михайлова и Тодорка Йорданова.

Върховото си класиране на олимпийски игри женският ни баскетбол достига в Москва 1980, където българките стават вицешампионки. За да се класират за игрите, момичетата печелят една от 4-те квоти за Европа.

„Ние колкото победи имахме, всичките бяха с по една точка, и колкото загуби имахме, всичките бяха с по една точка. Ние губехме и печелехме с по една точка“, споделя Ваня Дерменджиева.

„Всички бяха с изравнени възможности и накрая трябваше да се решават мачовете в последните секунди, в които и аз самата, сега като се връщам назад, се чудя как съм посмяла да ги правя тези неща, но явно добрата ни подготовка, добрият микроклимат в отбора са помогнали“, добавя Петкана Макавеева.

Системата е 6 отбора играят всеки срещу всеки в една предварителна група и след това - суперфинал. Българите печелят убедително срещу Италия - 102:65, бият Куба с 20 точки разлика - 84:64, успех срещу Унгария 90:75, загуба в групата от фаворита СССР със 83:122. Решителният двубой за място на финала срещу Югославия е драматичен - нашите го печелят с 81:79.

„Ти си на олимпийските игри – участник, финалист си, нищо не губиш. Но тази нашата българска черта: упорити, ама докрай, издържахме и така се поздравихме с още един медал“, разкрива Надка Голчева.

„С Югославия, това фактически беше полуфинала, с който се решаваше дали ние отиваме да играем финал, за златото или за третото място, но все пак за медал. И тогава беше наистина зверски мач. Ние водехме в резултата и при последното прекъсване Гълъбов директно ни нареди: „Вкарвате топката, държите, ако някой тръгне да ви атакува, дриблирате, да ви направят фаул. Така запазихме разликата до последната секунда и спечелихме“, добавя сх. Ваня Дерменджиева.

Във финалния сблъсък България губи от СССР с 73:104. Сребърните отличия са заслужен венец за изключителния отбор на малка България, изграден върху бронзовото ядро от Монреал с капитан Пенка Стоянова и новите попълнения - Силвия Германова, Ваня Дерменджиева, Евладия Славчева, Ангелина Михайлова, Костадинка Радкова. Тимът ни отново е воден от големия треньор Иван Гълъбов

Българският тим се класира и за Олимпийските игри в Сеул 1988 година, където заема 5 място.

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