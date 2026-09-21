БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция...
Чете се за: 01:15 мин.
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София...
Чете се за: 01:45 мин.
Рекорд: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии през...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от...
Чете се за: 03:17 мин.
Безплатна противогрипна ваксина за деца: Националната...
Чете се за: 04:25 мин.
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и...
Чете се за: 05:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Батум слезе от сцената на баскетбола (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Един от лидерите на Франция окачи кецовете на пирона.

никола батум слезе сцената баскетбола видео
Слушай новината

Никола Батум сложи официален край на своята кариера. Една от звездите на френския баскетбол слезе от сцената на 37-годишна възраст. Французинът стори това чрез емоционално видео, публикувано в неговия X профил (б.а. – бившият Twitter). В него крилото говори със своя син, споделяйки му за своя път в баскетбола, който продължи 21 години.

За последно Батум се подвизаваше в Лос Анджелис Клипърс, където прекара последните две години. През миналия сезон той остави на сметката си средни показатели от 74 мача с екипа на „ножиците“ в НБА.

За родения в Лизио бивш вече играч това бе втори период в Кипърс след този между 2020 и 2023 година.

Кариерата на ветерана премина още през Портланд Трейл Блейзърс, Шарлът Хорнетс и Филаделфия Севънти Сиксърс отвъд океана. 201-сантиметровият стрелец има периоди още в местните Льо Ман и Нанси. При престоя си в Льо Ман на два пъти бе избран за Най-добър млад играч на Лига Про А. Баскетболист №1 на Франция за 2021 година.

През 2008 г. бе избран в Драфта под №25 от Хюстън Рокетс, но правата му бяха пратени в Портланд.

Батум отдаде цели 15 години на националния отбор на Франция, като за този период се превърна в един от неговите лидери, като впоследствие бе и в ролята на капитан. На сметката си с французите има сребро от Олимпийските игри в Токио през 2021 и Париж през 2024 година. Във визитката му с „петлите“ личи титлата от Евробаскет 2013 в Словения. Сред неговите постижения със „сините“ се отличават още среброто от европейското първенство в Литва през 2011 г. и бронза от шампионата на Стария континент през 2015 г. във Франция, Латвия, Германия и Хърватия. С френския тим завоюва среброто от световното първенство в Испания през 2014 г. и отличие със същия медал от 2019 г. на Мондиала в Китай.

С националния отбор за юноши до 18 години триумфира с титлата на европейското първенство за юноши в Гърция.

#Никола Батум #Лос Анджелис Клипърс #нба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали
4
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни слани
5
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни...
Пореден опит за имотна измама във Варна: Наследници разбират, че лозята им имат нов собсвеник, просвоил ги по давност
6
Пореден опит за имотна измама във Варна: Наследници разбират, че...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
6
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд

Още от: Баскетбол

Мачът за Суперкупата на България по баскетбол в първите дни на октомври
Мачът за Суперкупата на България по баскетбол в първите дни на октомври
Реал Мадрид пречупи Олимпиакос и спечели Суперкупата на Евролигата Реал Мадрид пречупи Олимпиакос и спечели Суперкупата на Евролигата
Чете се за: 02:07 мин.
Орлин Атанасов обяви програмата си и екипа си за президентските избори на БФБ Орлин Атанасов обяви програмата си и екипа си за президентските избори на БФБ
Чете се за: 02:32 мин.
Реал Мадрид си уреди дуел с Везенков и Олимпиакос за Суперкупата на Евролигата (ВИДЕО) Реал Мадрид си уреди дуел с Везенков и Олимпиакос за Суперкупата на Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:37 мин.
Фенербахче спря Везенков, но не и Олимпиакос за финал на Суперкупата на Евролигата (ВИДЕО) Фенербахче спря Везенков, но не и Олимпиакос за финал на Суперкупата на Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:45 мин.
Над 800 деца в София ще получат възможност да тренират безплатно минибаскетбол Над 800 деца в София ще получат възможност да тренират безплатно минибаскетбол
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Мая Манолова: Проверките на бензиностанциите вече са в ход
Мая Манолова: Проверките на бензиностанциите вече са в ход
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Битката за "Дондуков" 2: Кампании и послания - на какво ще заложат кандидатите? (ОБЗОР) Битката за "Дондуков" 2: Кампании и послания - на какво ще заложат кандидатите? (ОБЗОР)
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция на „Под прикритие“ в НДК са изчерпани Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция на „Под прикритие“ в НДК са изчерпани
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Радев пред Американската камара: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране Радев пред Американската камара: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Пред детска градина: Заловиха млада жена за притежание на няколко...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Частично бедствено положение и евакуация заради свлачището в...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Отново нарушения на Седемте Рилски езера, кои са най-честите?
Чете се за: 09:30 мин.
У нас
БНТ отбелязва Деня на независимостта с празнична програма
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ