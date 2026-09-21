Никола Батум слезе от сцената на баскетбола (ВИДЕО)

Никола Батум сложи официален край на своята кариера. Една от звездите на френския баскетбол слезе от сцената на 37-годишна възраст. Французинът стори това чрез емоционално видео, публикувано в неговия X профил (б.а. – бившият Twitter). В него крилото говори със своя син, споделяйки му за своя път в баскетбола, който продължи 21 години.

За последно Батум се подвизаваше в Лос Анджелис Клипърс, където прекара последните две години. През миналия сезон той остави на сметката си средни показатели от 74 мача с екипа на „ножиците“ в НБА.

За родения в Лизио бивш вече играч това бе втори период в Кипърс след този между 2020 и 2023 година.

Кариерата на ветерана премина още през Портланд Трейл Блейзърс, Шарлът Хорнетс и Филаделфия Севънти Сиксърс отвъд океана. 201-сантиметровият стрелец има периоди още в местните Льо Ман и Нанси. При престоя си в Льо Ман на два пъти бе избран за Най-добър млад играч на Лига Про А. Баскетболист №1 на Франция за 2021 година.

През 2008 г. бе избран в Драфта под №25 от Хюстън Рокетс, но правата му бяха пратени в Портланд.

Батум отдаде цели 15 години на националния отбор на Франция, като за този период се превърна в един от неговите лидери, като впоследствие бе и в ролята на капитан. На сметката си с французите има сребро от Олимпийските игри в Токио през 2021 и Париж през 2024 година. Във визитката му с „петлите“ личи титлата от Евробаскет 2013 в Словения. Сред неговите постижения със „сините“ се отличават още среброто от европейското първенство в Литва през 2011 г. и бронза от шампионата на Стария континент през 2015 г. във Франция, Латвия, Германия и Хърватия. С френския тим завоюва среброто от световното първенство в Испания през 2014 г. и отличие със същия медал от 2019 г. на Мондиала в Китай.

С националния отбор за юноши до 18 години триумфира с титлата на европейското първенство за юноши в Гърция.