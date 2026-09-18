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Над 800 деца в София ще получат възможност да тренират безплатно минибаскетбол

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Спорт
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Проектът "Баскетболни мечти за всяко дете“ ще обхване 22 общински детски градини, а за треньорски възнаграждения са предвидени до 33 000 евро

Над 800 деца в София ще получат възможност да тренират безплатно минибаскетбол
Снимка: Instagram/Bulgarian Basketball Federation
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Над 800 деца от 22 общински детски градини в София ще получат възможност да се докоснат безплатно до баскетбола в рамките на инициативата "Баскетболни мечти за всяко дете“. Проектът предвижда партньорство между Столична община и Българската федерация по баскетбол.

Основната идея е спортът да достигне до децата още в ранна възраст и да им помогне да изградят трайни навици за движение и активен начин на живот. Всяка от включените детски градини е заявила доброволно желание за участие в програмата.

Предвижда се във всяка от 22-те детски градини да бъдат сформирани по две групи, които ще имат по две безплатни тренировки седмично. Заниманията са планирани на два етапа – от 15 октомври до 15 декември 2026 година и от 15 януари до 15 април 2027 година.

За реализирането на проекта от бюджета на Столична община са предвидени до 33 000 евро, които ще бъдат използвани за възнагражденията на квалифицираните треньори. Българската федерация по баскетбол ще поеме останалите разходи, включително осигуряването на кошове за минибаскетбол, топки, конуси и екипировка за всяко от участващите деца.

Предвидено е инициативата да завърши със специален баскетболен празник през май 2027 година, на който децата ще имат възможност да покажат наученото по време на заниманията. Разходите за заключителното събитие също ще бъдат поети от Българската федерация по баскетбол.

Проектът е насочен както към популяризирането на баскетбола сред най-малките, така и към създаването на достъпна среда за редовна физическа активност още в детската градина.




#тренировки по баскетбол #Столична община

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