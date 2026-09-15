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БК Славия и сдружение Слависти със специален подарък за децата на седем столични училища

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Спорт
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Тетрадките бяха изобразени с образите на Ваня Войнова и Александър Шаламанов.

БК Славия и сдружение Слависти със специален подарък за децата на седем столични училища
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Фенове на Славия от сдружение Слависти организираха инициатива, в която на 15 септември бяха раздадени специални тетрадки и учебни комплекти на първокласниците в седем столични училища (2-ро, 5-то, 26-то, 36-то, 52-ро, 66-то и 132-ро). В инициативата се включи и баскетболният клуб на "белите".

"За втора поредна година Сдружение Слависти беше част от празника на първокласниците в седем училища. За нас това е малък жест с голямо значение. Подкрепата към децата, образованието и обществото е част от ценностите, които ни обединяват. На всички ученици, учители и родители пожелаваме успешна и вдъхновяваща година", се казва в съобщението на привържениците.

На тетрадките, подарък за учениците, са изобразени Ваня Войнова и Александър Шаламанов, две от легендите на Славия и българския спорт съответно в баскетбола и футбола.

#Сдружение Слависти #БК Славия

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