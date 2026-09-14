Смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис: Двамата лекари са обвинени в убийство с евентуален умисъл

Двамата лекари, в чийто кабинет в сряда почина популярният гръцки певец Йоргос Мазонакис, вече са обвинени в убийство с евентуален умисъл, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. Първоначалното обвинение срещу тях беше за излагане на опасност, довело до смърт, но прокуратурата го е променила, след като е разгледала нови улики, събрани при следствието.

Мазонакис почина от сърдечен арест на 9 септември по време на посещение в частен медицински кабинет в престижния атински квартал Колонаки, където е трябвало да се подложи на плазмафереза – процедура, при която определени компоненти се пречистват от кръвта със специален апарат. Лекарите, семейна двойка, бяха задържани на следващия ден, след като в показанията им се установиха несъответствие със събраните от следствието данни, както и заради подозрението, че кабинетът не е бил лицензиран да извършва тази процедура.

Следователите са установили, че според показанията на таксиметров шофьор Мазонакис е пристигнал в кабинета малко преди 14.00 ч. в деня на смъртта си. След около десеминутно изчакване той е влязъл в кабинета, а снимка, направена в 14.45 ч., показва певеца на легло със затворени очи, докато процедурата е в ход. Властите проучват защо е направена тази снимка, която е възстановена от телефона на лекарката, но е била изтрита, и дали е била изпратена на трето лице, защото видеозапис показва по същото време съпругът ѝ, другият обвиняем лекар, да излиза от ресторант в Колонаки и да се връща в кабинета.

В 14.56 ч. апаратът за плазмафереза е спрял, без да бъде приключена процедурата, а Мазонакис е останал свързан с него. Около половин час по-късно е прозвучал алармен сигнал, защото е регистрирано, че певецът е получил сърдечен арест и не се отчитат жизнени показатели. Лекарите обаче са извикали бърза помощ една един час по-късно, в 16.23 ч.

Според първоначалните им показания Мазонакис е получил сърдечен арест преди фактическото начало на процедурата, а бърза помощ е била извикана незабавно след опит за реанимация на пациента за около десет минути. Лекарите, обвиняеми по случая, ще дадат показания утре.

Днес Мазонакис беше погребан в родния си град Никея край Атина. Според ЕРТ за поклонението пред тялото на певеца, който беше изключително популярен в Гърция и в чужбина, са дошли повече от 20 000 души.