Гръцките власти разследват смъртта на певеца Йоргос Мазонакис

Властите в Гърция разследват внезапната смърт на популярния певец Йоргос Мазонакис. Гърция е шокирана от внезапната му смърт – на 54 годишна възраст той е получил инфаркт в частна клиника в квартал "Колонаки" в Атина. Смъртта е настъпла по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта.

Лекарят, който е извършвал процедурата вече два пъти е разпитван от следовател. Лекарите в болницата "Елпис" са се опитали да го реанимират, но не са успели.

Според информациите лекарят, извършващ процедурата по пречистване на кръвта, не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това я е започнал. Минути след това Мазонакис получава масиран инфаркт. Задържана е и лекарката, собственик на частната клиника.

Разследването се води както от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъснато информация за развитието на разследването.

Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове, популярни и в чужбина, като "Зилево" и "Гучи форема". Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа.