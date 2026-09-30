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Протести в Румъния срещу връщането на униформите в училище

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Чете се за: 02:07 мин.
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Стотици хиляди ученици в Румъния протестираха срещу идеята за връщане на задължителните училищни униформи. Те умишлено се облякоха в черно.

Стотици хиляди румънски ученици, особено от средните и гимназиалните класове, протестираха в училища в цялата страна. Техни снимки, облечени в черно, бяха най-гледани в интернет. Учениците са против идеята отново да се носят униформи. Според тях това няма да реши проблемите им.

„Тормозът ще продължи заради телефони, слушалки и чанти.“

Мариана Команица, директор на Националния колеж „Спиру Харет“ в Букурещ: „Тормозът е явление, което има други причини, определено не дрехите.“

Националният ученически съвет твърди, че учениците не са били консултирани с хората, предложили закона в парламента.

Законопроектът сега ще премине към финален дебат в Камарата на депутатите.

Ако мнозинството гласува "за" него, законът ще влезе в сила от следващата година и униформите ще станат задължителни. Само родители от групи в неравностойно положение ще бъдат освободени от заплащане за тях. Всички останали ще трябва сами да си купуват униформите.

„Тези пари трябва да се използват за нещо друго.“

Някои от протестиращите не виждат да има промяна, ако се въведат униформите.

„Момичетата все още ще идват със скъпи дизайнерски чанти, а момчетата все още ще носят дизайнерски маратонки.“

„Образованието в Румъния трябва да е безплатно. В действителност не е и тези униформи биха добавили още един допълнителен разход.“

Междувременно политикът, предложил проектозакона, сенаторът от Социалдемократическата партия Даниел Замфир, направи крачка назад и обяви, че иска да се консултира с учащите.

#румъния #училищни униформи #протести #ученици

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