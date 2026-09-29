Транспортни проекти за близо 30 млрд. евро ще реализират България, Румъния и Гърция

Транспортни проекти по три направления между Егейско море, Дунав и Черно море - големи трансгранични връзки, мостове, железопътни и пътни коридори, за близо 30 млрд. евро се очаква да бъдат реализирани между България, Гърция и Румъния. Финансирането е осигурено частично. Става дума за 25 от общо 53 проекта, определени като инициативи с ключова важност и висока степен на готовност, съобщиха от министерството на транспорта. Целта е изграждането на непрекъсната транспортна мрежа по направленията Север - Юг и Изток – Запад.

Това стана ясно по време на среща на високо ниво в Брюксел на тема „Приятели на Югоизточна Европа: Да преодолеем липсите заедно“, в която участваха транспортните министри на България, Гърция и Румъния, както и европейския комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, координатора за Европейски транспортен коридор „Балтийско море - Черно море - Егейско море“ Марио Мауро, координатора на Европейски транспортен коридор „Рейн-Дунав“ Маргарида Маркеш, и вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка Робърт де Гроот подписаха план за действие.

Железопътна свързаност е доминиращата част от портфейла на проектите в подписания екшън план. Целта е по-висока скорост, по-голям товарен капацитет, електрификация, европейски системи за сигурност, удвояване на участъци, по-добра връзка с пристанища, по-надеждни връзки България – Гърция – Румъния – Молдова - Украйна. Модернизацията на участъци по едно от най-натоварените жп направления - между Бургас, Варна и Русе, както и проектирането на два нови моста на Дунав - при Силистра и Никопол, също са предвидени за финансиране в периода до 2034 г.

Снимки: Министерство на транспорта и съобщенията

Сред проектите, които ще се реализират най-бързо е модернизацията на съществуващата железопътна връзка Русе –Гюргево – Букурещ включително и електрификация на съществуващия мост. Проектът ще кандидатства за финансиране от „Reflow call” на Механизма за свързване на Европа в рамките на настоящия програмен период. Срокът за изпълнение е 2028–30 г.

Удъблочаването на водната граница между България и Румъния, FAST2 Danube, е един от финансово обезпечените проекти, като завършването му е предвидено за 2028 г.

Изграждането на нов комбиниран железопътен и автомобилен мост Гюргево–Русе, с обходни трасета около двата града се очаква до 2032 г.