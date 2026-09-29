БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Малко над половината българи доплащат за здраве
Чете се за: 02:22 мин.
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от...
Чете се за: 03:32 мин.
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
Наталия Ефремова: Предвиждаме 300 млн. евро повече за...
Чете се за: 08:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Транспортни проекти за близо 30 млрд. евро ще реализират България, Румъния и Гърция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази

Сред проектите, които ще се реализират най-бързо е модернизацията на железопътната връзка Русе –Гюргево – Букурещ

транспортни проекти близо млрд евро реализират българия румъния гърция
Слушай новината

Транспортни проекти по три направления между Егейско море, Дунав и Черно море - големи трансгранични връзки, мостове, железопътни и пътни коридори, за близо 30 млрд. евро се очаква да бъдат реализирани между България, Гърция и Румъния. Финансирането е осигурено частично. Става дума за 25 от общо 53 проекта, определени като инициативи с ключова важност и висока степен на готовност, съобщиха от министерството на транспорта. Целта е изграждането на непрекъсната транспортна мрежа по направленията Север - Юг и Изток – Запад.

Това стана ясно по време на среща на високо ниво в Брюксел на тема „Приятели на Югоизточна Европа: Да преодолеем липсите заедно“, в която участваха транспортните министри на България, Гърция и Румъния, както и европейския комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, координатора за Европейски транспортен коридор „Балтийско море - Черно море - Егейско море“ Марио Мауро, координатора на Европейски транспортен коридор „Рейн-Дунав“ Маргарида Маркеш, и вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка Робърт де Гроот подписаха план за действие.

Железопътна свързаност е доминиращата част от портфейла на проектите в подписания екшън план. Целта е по-висока скорост, по-голям товарен капацитет, електрификация, европейски системи за сигурност, удвояване на участъци, по-добра връзка с пристанища, по-надеждни връзки България – Гърция – Румъния – Молдова - Украйна. Модернизацията на участъци по едно от най-натоварените жп направления - между Бургас, Варна и Русе, както и проектирането на два нови моста на Дунав - при Силистра и Никопол, също са предвидени за финансиране в периода до 2034 г.

Снимки: Министерство на транспорта и съобщенията

Сред проектите, които ще се реализират най-бързо е модернизацията на съществуващата железопътна връзка Русе –Гюргево – Букурещ включително и електрификация на съществуващия мост. Проектът ще кандидатства за финансиране от „Reflow call” на Механизма за свързване на Европа в рамките на настоящия програмен период. Срокът за изпълнение е 2028–30 г.

Удъблочаването на водната граница между България и Румъния, FAST2 Danube, е един от финансово обезпечените проекти, като завършването му е предвидено за 2028 г.

Изграждането на нов комбиниран железопътен и автомобилен мост Гюргево–Русе, с обходни трасета около двата града се очаква до 2032 г.

#България, Румъния, Гърция #близо 30 млрд. евро #транспортни връзки #проекти #Министерство на транспорта #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
1
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Температурите падат под 20°, очакват се слани и сняг в планините
2
Температурите падат под 20°, очакват се слани и сняг в планините
Столичната община започна принудителното премахване на незаконния ресторант „Кошарите“
3
Столичната община започна принудителното премахване на незаконния...
Близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица ще получат компенсации за щетите от сушата през 2025 г.
4
Близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица ще получат...
Делото срещу Ива Михайлова: Допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза
5
Делото срещу Ива Михайлова: Допълнителен разпит на съдебен медик,...
След колективната оставка на медицински сестри в Смолян: Болницата има ресурс да гарантира работата на отделението
6
След колективната оставка на медицински сестри в Смолян: Болницата...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
5
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
6
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...

Още от: Общество

Близнаци леопардчета са най-новите обитатели на зоопарка в Стара Загора
Близнаци леопардчета са най-новите обитатели на зоопарка в Стара Загора
Общо 770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени у нас за сезон 2026/2027 Общо 770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени у нас за сезон 2026/2027
Чете се за: 01:40 мин.
От ДПС внесоха предложение в бюджетната комисия глобите за домашна ракия да отпаднат От ДПС внесоха предложение в бюджетната комисия глобите за домашна ракия да отпаднат
Чете се за: 01:07 мин.
На 7 октомври започва изплащането на пенсиите На 7 октомври започва изплащането на пенсиите
Чете се за: 01:27 мин.
Откриването на костите на Самуил: Разказ на археолога Николаос Муцопулос пред БНТ Откриването на костите на Самуил: Разказ на археолога Николаос Муцопулос пред БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
Доц. Борис Цанков: УАСГ се явява мост между институциите - държавата, общините и бизнеса Доц. Борис Цанков: УАСГ се явява мост между институциите - държавата, общините и бизнеса
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

ЦИК: Над 35 500 заявления са подадени в 72 държави за гласуване на президентския вот
ЦИК: Над 35 500 заявления са подадени в 72 държави за гласуване на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Общо 770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени у нас за сезон 2026/2027 Общо 770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени у нас за сезон 2026/2027
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тленните останки на цар Самуил – първи политически реакции за завръщането им у нас Тленните останки на цар Самуил – първи политически реакции за завръщането им у нас
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
По следите на цар Самуил: факти, открития и историческа хронология
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Гълъб Донев за коледните добавки: Парите не решават проблема, човек...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Червен код: Проливни дъждове и бури в испанската област Каталуния,...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ