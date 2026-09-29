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Близнаци леопардчета са най-новите обитатели на зоопарка в Стара Загора

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Две мъжки леопардчета са най-новите обитатели на зоопарка в Стара Загора. Те са родени на 28 юли 2026 г. и са в отлично здравословно състояние, съобщиха от зоопарка.

Малките са първо поколение на четиригодишните леопарди Лея и Данте, които са пристигнали в зоопарка в Стара Загора от Словакия през 2022 г. Леопардчетата вече имат имена - Jai, което означава „завоевател“, и Shanti - „мир“.

Майката се грижи за малките, а екипът на зоопарка следи развитието им и полага необходимите ежедневни грижи. В първите седмици след раждането леопардите се нуждаят от спокойствие и сигурност, информират от зоологическата градина.

Бременността при леопардите продължава приблизително 90 - 105 дни, като обикновено се раждат между две и три малки. В природата майката избира защитено място, където да роди и отглежда потомството си, посочват още от Зоопарк - Стара Загора и допълват, че посетителите вече могат да видят малките леопардчета.

По-рано този месец три папуански носорога, познати още като носорогови птици, бяха представени от зоопарка в Стара Загора.

Снимки и видео: зоопарк - Стара Загора

#Зоопарка в Стара Загора #леопардчета

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