внезапно почина гръцкият певец йоргос мазонакис

Гръцкият певец Йоргос Мазонакис, една от звездите на гръцкия поп фолк, е починал днес на 54-годишна възраст в болница в Атина.

Според информацията певецът е починал от инфаркт. По първоначални сведения той се е почувствал зле и е посетил частен медицински кабинет, където лекарите са разпознали сериозността на състоянието му и са повикали бърза помощ. Въпреки усилията на медиците обаче той е починал по-късно в болница в атинския квартал "Амбелокипи".

Йоргос Мазонакис е имал концерти и в България, където за последно пя през 2023 г.