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Аутопсията на гръцкия певец Йоргос Мазонакис не е установила причината за смъртта му

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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аутопсията гръцкия певец йоргос мазонакис установила причината смъртта
Снимка: илюстративна
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Причината за смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис остава неустановена на този етап след съдебномедицинската експертиза днес, като се очаква токсикологичните и други лабораторни изследвания да внесат повече яснота за обстоятелствата, съобщи електронното издание на в. "Катимерини", позовавайки се на информация от властите.

При аутопсията са установени определени находки, но според първоначалната оценка на съдебния лекар те не са били достатъчни за посочване на ясна причина за смъртта, пише изданието. Първоначално експертизата беше насрочена за четвъртък, но беше отложена по искане на семейството на Мазонакис, за да може то да назначи свой технически консултант.

Назначеният от държавата съдебен лекар и техническият консултант на семейството са се съгласили, че на този етап причината за смъртта не може да бъде установена с точност. Издаден е смъртен акт, за да може да се извърши погребението на певеца, а в рамките на разследването се очакват резултатите от други изследвания.

Мазонакис почина, след като посети частна клиника в квартал "Колонаки" в Атина, където, според събраната до момента първоначална информация е отишъл, за да се подложи на плазмафереза – процедура, при която определени компоненти се пречистват от кръвта. Заради влошеното му състояние обаче е извикан екип на спешна помощ, който го е закарал в болница, където е настъпила смъртта. Според първоначалната информация певецът е имал признаци на сърдечен арест.

Двамата лекари от медицинския кабинет в "Колонаки", където 54-годишният Мазонакис е бил преди смъртта си, бяха задържани в четвъртък вечер. Очаква се днес да се явят пред прокурор.

#Йоргос Мазонакис #причина за смъртта #аутопсия

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