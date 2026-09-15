БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е...
Чете се за: 01:32 мин.
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Папазов вдигна летвата пред Левски: Излизаме за победа във всеки мач

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на "сините“ постави първата шестица като цел и призна, че мечтае за пълни зали в дербитата с ЦСКА

александър папазов вдигна летвата левски излизаме победа всеки мач
Снимка: БТА
Слушай новината

Старши треньорът на баскетболния Левски Александър Папазов демонстрира сериозни амбиции преди началото на новия сезон в българското първенство. Шампионатът стартира на 10 октомври, а наставникът е категоричен, че името на клуба задължава отбора да преследва победата във всеки двубой.

"Целите са този отбор, защото се казва Левски, да излиза с мисълта да печели всеки един мач“, заяви Папазов. Според него финансовите възможности на съперниците не трябва да променят нагласата на неговите баскетболисти.

Треньорът даде за пример Балкан, подчертавайки, че дори срещу отбори с по-сериозен бюджет Левски трябва да влиза на паркета с вярата, че може да спечели. Папазов стигна и по-далеч – ако "сините“ успеят да реализират максималистичната си цел и печелят всеки мач, логичният резултат ще бъде шампионската титла.

Като по-конкретна цел за сезона наставникът посочи място в първата шестица. Той не скри и собствените си амбиции, като с усмивка заяви, че вероятно е дори по-амбициозен от своя баща Константин Папазов.

Специално място в плановете на младия специалист заемат двубоите между Левски и ЦСКА. Според него българският баскетбол дълго време е страдал от липсата на едно от най-атрактивните си съперничества. Папазов си припомни финала между двата тима преди няколко години, спечелен от "сините“, и изрази надежда, че дербито отново ще привлича сериозна публика в залите.

Наставникът внесе яснота и около селекцията. Алекс Симеонов в момента тренира с Левски, докато информациите за евентуално присъединяване на Венцислав Петков не отговарят на истината. По думите на Папазов към момента дори не се водят разговори за привличането му.

Стана ясно и кой ще носи капитанската лента през новата кампания. Това ще бъде Марио Боянов, когото Папазов определи като един от важните хора в отбора и припомни ролята му при спечелването на Купата на България срещу ЦСКА.

Александър Папазов коментира и кандидатурата на баща си Константин Папазов за президент на Българската федерация по баскетбол. Той подчерта, че подкрепата му не е продиктувана просто от семейната връзка, а от убеждението му, че именно баща му е един от хората, които са го научили да обича баскетбола.

Така Левски влиза в последните седмици от подготовката си с ясно заявена философия - място сред първите шест като конкретна цел, но победа във всеки мач като задължителна нагласа.

#Александър Папазов #БК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу хибридните атаки
1
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу...
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната ситуация
2
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната...
Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което представял като говеждо
3
Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което...
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел
4
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел
Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е окончателно потушен
5
Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е...
Атанас Атанасов: "Петрохан" е удобна тема за отклоняване на вниманието, империята отвръща на удара
6
Атанас Атанасов: "Петрохан" е удобна тема за отклоняване...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Български баскетбол

Балкан с втора загуба в Турция, подготовката за историческия дебют в Еврокъп продължава
Балкан с втора загуба в Турция, подготовката за историческия дебют в Еврокъп продължава
Черно море Тича подсили състава с американски гард Черно море Тича подсили състава с американски гард
Чете се за: 01:22 мин.
Константин Папазов представи управленската си програма в битката за президент на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов представи управленската си програма в битката за президент на Българската федерация по баскетбол
Чете се за: 01:52 мин.
Рилски остана далече от чудото и приключи с Шампионската лига Рилски остана далече от чудото и приключи с Шампионската лига
Чете се за: 03:30 мин.
Градско първенство по баскетбол 3X3 ще се проведе в София през уикенда Градско първенство по баскетбол 3X3 ще се проведе в София през уикенда
Чете се за: 00:52 мин.
Ботев 2012 подсили селекцията си с американски гард Ботев 2012 подсили селекцията си с американски гард
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия се е радвало на финансова и политическа подкрепа?
Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия се е радвало...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първият училищен звънец – 700 хиляди ученици влязоха в класните стаи Първият училищен звънец – 700 хиляди ученици влязоха в класните стаи
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Румен Радев: Час по-скоро да градим скоростни пътища, магистрали при високо качество и безопасност Румен Радев: Час по-скоро да градим скоростни пътища, магистрали при високо качество и безопасност
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
ЦИК: Организацията на изборите продължава по план и в съответствие...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Гълъб Донев: Стремим се минималната заплата да се увеличи до 670...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Ремонтът на покрива на Тревненската школа започва до дни, съобщи...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ