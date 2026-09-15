Александър Папазов вдигна летвата пред Левски: Излизаме за победа във всеки мач

Старши треньорът на баскетболния Левски Александър Папазов демонстрира сериозни амбиции преди началото на новия сезон в българското първенство. Шампионатът стартира на 10 октомври, а наставникът е категоричен, че името на клуба задължава отбора да преследва победата във всеки двубой.

"Целите са този отбор, защото се казва Левски, да излиза с мисълта да печели всеки един мач“, заяви Папазов. Според него финансовите възможности на съперниците не трябва да променят нагласата на неговите баскетболисти.

Треньорът даде за пример Балкан, подчертавайки, че дори срещу отбори с по-сериозен бюджет Левски трябва да влиза на паркета с вярата, че може да спечели. Папазов стигна и по-далеч – ако "сините“ успеят да реализират максималистичната си цел и печелят всеки мач, логичният резултат ще бъде шампионската титла.

Като по-конкретна цел за сезона наставникът посочи място в първата шестица. Той не скри и собствените си амбиции, като с усмивка заяви, че вероятно е дори по-амбициозен от своя баща Константин Папазов.

Специално място в плановете на младия специалист заемат двубоите между Левски и ЦСКА. Според него българският баскетбол дълго време е страдал от липсата на едно от най-атрактивните си съперничества. Папазов си припомни финала между двата тима преди няколко години, спечелен от "сините“, и изрази надежда, че дербито отново ще привлича сериозна публика в залите.

Наставникът внесе яснота и около селекцията. Алекс Симеонов в момента тренира с Левски, докато информациите за евентуално присъединяване на Венцислав Петков не отговарят на истината. По думите на Папазов към момента дори не се водят разговори за привличането му.

Стана ясно и кой ще носи капитанската лента през новата кампания. Това ще бъде Марио Боянов, когото Папазов определи като един от важните хора в отбора и припомни ролята му при спечелването на Купата на България срещу ЦСКА.

Александър Папазов коментира и кандидатурата на баща си Константин Папазов за президент на Българската федерация по баскетбол. Той подчерта, че подкрепата му не е продиктувана просто от семейната връзка, а от убеждението му, че именно баща му е един от хората, които са го научили да обича баскетбола.

Така Левски влиза в последните седмици от подготовката си с ясно заявена философия - място сред първите шест като конкретна цел, но победа във всеки мач като задължителна нагласа.