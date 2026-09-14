Миньор 2015 даде професионален шанс на свой талант

Николай Михайлов подписа първия договор в кариерата си с перничани след силен сезон при юношите до 19 години
Миньор 2015 продължава да залага на развитието на собствените си кадри. Юношата на пернишкия клуб Николай Михайлов подписа първия си професионален договор и ще продължи развитието си в мъжкия състав.
Младият баскетболист заслужи възможността след силното си представяне при юношите до 19 години през миналия сезон. Михайлов записа средни показатели от 10.1 точки и 9.1 борби, с което направи следващата крачка към професионалния баскетбол.
"Пожелаваме му здраве и успешен старт на професионалната кариера“, написаха от Миньор 2015 при обявяването на договора.
Решението е в унисон с посоката, която старши треньорът Ивица Вукотич очерта още в началото на подготовката. Наставникът заяви, че през новия сезон в състава на перничани ще има по-сериозно българско присъствие.
Миньор 2015 вече започна и серията си от проверки преди старта на кампанията. В първата си контрола отборът гостува на ЦСКА в София и постигна убедителна победа с 90:75.
Професионалният договор на Михайлов е поредна стъпка в изграждането на състава за новия сезон, като младият баскетболист вече ще има възможност да се доказва на мъжко ниво с екипа на родния си клуб.