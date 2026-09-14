Миньор 2015 даде професионален шанс на свой талант

Миньор 2015 продължава да залага на развитието на собствените си кадри. Юношата на пернишкия клуб Николай Михайлов подписа първия си професионален договор и ще продължи развитието си в мъжкия състав.

Младият баскетболист заслужи възможността след силното си представяне при юношите до 19 години през миналия сезон. Михайлов записа средни показатели от 10.1 точки и 9.1 борби, с което направи следващата крачка към професионалния баскетбол.

"Пожелаваме му здраве и успешен старт на професионалната кариера“, написаха от Миньор 2015 при обявяването на договора.

Решението е в унисон с посоката, която старши треньорът Ивица Вукотич очерта още в началото на подготовката. Наставникът заяви, че през новия сезон в състава на перничани ще има по-сериозно българско присъствие.

Миньор 2015 вече започна и серията си от проверки преди старта на кампанията. В първата си контрола отборът гостува на ЦСКА в София и постигна убедителна победа с 90:75.

Професионалният договор на Михайлов е поредна стъпка в изграждането на състава за новия сезон, като младият баскетболист вече ще има възможност да се доказва на мъжко ниво с екипа на родния си клуб.







