БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на община Гурково: Материалните щети са...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Миньор 2015 даде професионален шанс на свой талант

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Николай Михайлов подписа първия договор в кариерата си с перничани след силен сезон при юношите до 19 години

миньор 2015 даде професионален шанс свой талант
Снимка: Facebook/Basketball Club Minyor 2015
Слушай новината

Миньор 2015 продължава да залага на развитието на собствените си кадри. Юношата на пернишкия клуб Николай Михайлов подписа първия си професионален договор и ще продължи развитието си в мъжкия състав.

Младият баскетболист заслужи възможността след силното си представяне при юношите до 19 години през миналия сезон. Михайлов записа средни показатели от 10.1 точки и 9.1 борби, с което направи следващата крачка към професионалния баскетбол.

"Пожелаваме му здраве и успешен старт на професионалната кариера“, написаха от Миньор 2015 при обявяването на договора.

Решението е в унисон с посоката, която старши треньорът Ивица Вукотич очерта още в началото на подготовката. Наставникът заяви, че през новия сезон в състава на перничани ще има по-сериозно българско присъствие.

Миньор 2015 вече започна и серията си от проверки преди старта на кампанията. В първата си контрола отборът гостува на ЦСКА в София и постигна убедителна победа с 90:75.

Професионалният договор на Михайлов е поредна стъпка в изграждането на състава за новия сезон, като младият баскетболист вече ще има възможност да се доказва на мъжко ниво с екипа на родния си клуб.




#БК Миньор 2015 Перник #Николай Михайлов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кой е строил подземни тунели в Рациария
1
Кой е строил подземни тунели в Рациария
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама душата ми е българска“
2
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама...
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
3
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване...
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по лекарска експертиза
4
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по...
Преди Кръстовден: Патриархът отслужи света литургия в храм „Св. Александър Невски“
5
Преди Кръстовден: Патриархът отслужи света литургия в храм...
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера на ГЕРБ за случая се знае отдавна
6
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая

Още от: Европейски баскетбол

САЩ триумфира за рекорден път със световната титла
САЩ триумфира за рекорден път със световната титла
Везенков и Олимпиакос финишираха на ниво в подготовката Везенков и Олимпиакос финишираха на ниво в подготовката
Чете се за: 03:35 мин.
Балкан не оказа съпротива на Фенербахче Балкан не оказа съпротива на Фенербахче
Чете се за: 02:07 мин.
Спартак финишира четвърти за Купата на Плевен Спартак финишира четвърти за Купата на Плевен
Чете се за: 04:07 мин.
Везенков се завърна и спаси Олимпиакос в трилър Везенков се завърна и спаси Олимпиакос в трилър
Чете се за: 03:47 мин.
България респектира Португалия за 2/2 на Евроволей 2026 България респектира Португалия за 2/2 на Евроволей 2026
11269
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Пореден протест срещу насилието над животни пред Софийския градски съд (СНИМКИ)
Пореден протест срещу насилието над животни пред Софийския градски...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Георги Вълчев: Образователната система обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят Георги Вълчев: Образователната система обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Кметът на община Гурково: Материалните щети са възстановими, но селото изпита един огнен ад Кметът на община Гурково: Материалните щети са възстановими, но селото изпита един огнен ад
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Масов бой в Сунгурларе: Има починал, четирима са в болница Масов бой в Сунгурларе: Има починал, четирима са в болница
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Делото срещу мъчителите на животни продължава: Габриела и Красимир...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Първият учебен ден: Какви са мерките за сигурност в Сливен?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ