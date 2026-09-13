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Балкан не оказа съпротива на Фенербахче

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
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Действащите шампиони в НБЛ не успяха да се противопоставят на участника в Евролигата.

Балкан не оказа съпротива на Фенербахче
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Балкан не успя да добави още един успех на сметката си по време на своята подготовка. Действащите шампиони в НБЛ отстъпиха пред Фенербахче с 66:102 в престижна контрола, изиграна в зала "Метро Енерджи".

За селекцията на Богдан Караичич това бе трета проверка с участник в Евролигата, след като още в края на август премери сили на два пъти с Апоел Тел Авив. По този начин дебютантът в Еврокъп има една загуба и три победи преди старта на новия сезон.

За "зелените" предстои още една контрола на турска земя. На 15 септември (вторник) Балкан ще спори с Бордо Спортиф в Истанбул.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от BC Balkan (@balkanbotevgrad)


Домакините не се забавиха да наложат волята си още в откриващите минути, в които двуцифрените изражения станаха реалност. Гостите трудно отговаряха на предизвикателството и макар да намериха своя ритъм, турците се пребориха за разлика от 13 точки в края на встъпителния период.

„Фенерите“ включиха на друга скорост и в дефанзивен план през следващата десетка, когато изглеждаха все по-трудни за спиране и в офанзивен план. Опитите на балканци отвърнат на удара удариха на камък и участникът в Евролигата се оттегли в съблекалнята при 62:41.

Отборът от Истанбул нямаше спиране и на старта на третата част, стигайки до преднина, която започна да става все по-застрашителна. „Зелените“ отново не бяха в състояние да намерят аргументи и актуалните първенци на Турция изковаха 29-точков актив. По този начин заключителната четвърт се превърна в протоколна и единствената интрига бе свързана само с това какъв ще е крайният резултат.

#БК Балкан Ботевград #БК Фенербахче

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