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Везенков даде тон на Олимпиакос за успешен старт в Гърция

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
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Българският национал поведе успешно "червено-белите" и за началото на редовния сезон в южната ни съседка.

Везенков даде тон на Олимпиакос за успешен старт в Гърция
Снимка: Olympiacos B.C./X
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Александър Везенков затвърди мнението, че се намира в добра форма и на старта на новия сезон в елита на Гърция, където Олимпиакос постави успешно начало. Българинът и неговите съотборници се наложиха при визитата си на Ираклис след 78:68 в среща от първия кръг.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година започна сред титулярите. Макар че не блестеше, българският национал поведе листата на реализаторите за действащите шампиони на Евролигата и Гърция. Крилото остави на сметката си 14 точки и 3 борби за 23 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 4/7 от средна дистанция и 2/5 отвъд дъгата.

Място в стартовата петица намери и другият български национал - Коди Милър-Макинтайър, който се отчете с едно от най-силните си представяния за селекцията, водена от Йоргос Барцокас. Американецът с български паспорт не бе далече от мисълта за трипъл-дабъл. Гардът финишира с 12 точки, 9 борби, 6 асистенции и 1 открадната топка за 30 игрови минути. При стрелбата си той бе 2/5 от близко разстояние, 2/6 зад арката и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

На 11 октомври (неделя) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще домакинстват на Колосос Родос.

Домакините стартираха ударно и двуцифрената разлика се превърна в закономерност, за да се откъснат с 10 точки в края на дебютната част. Гостите включиха на друга скорост във втория период и чрез ударното си нападение провокираха обрата за отрицателно време, което бе достатъчно да се приберат в съблекалнята при 46:36.

„Червено-белите“ рутинно затвърдиха свето надмощие на старта на второто полувреме и след 30 минути игра се откъснаха с 14 точки. Във финалната десетка отборът от Солун опита да върне частично интригата, но тимът от Пирея не се огъна и си тръгна с успеха.

Тайлър Дорси се разписа с 11 точки за Олимпиакос. Никола Милутинов завърши с 10 и 5 борби.

#БК Ираклис #Коди Милър-Макинтайър #БК Олимпиакос #Александър Везенков

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