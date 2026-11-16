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Поредната доза магия на Дончич спаси кожата на Лейкърс срещу Финикс (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Словенецът изнесе нова лекция и удължи полета на "езерняците" в НБА.

Поредната доза магия на Дончич спаси кожата на Лейкърс срещу Финикс (ВИДЕО)
Снимка: Los Angeles Lakers/X
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Лука Дончич няма намерение да се превръща в кошмар за всеки съперник и поведе Лос Анджелис Лейкърс към осма поредна вярна стъпка в НБА. Селекцията на Джей Джей Редик се наложи трудно над Финикс Сънс със 131:123 в среща, изиграна в "Моргидж Мачъп Център". "Езерняците потрепериха, тъй като бяха на път да пропилеят 26 точки аванс, но в края отблъснаха щурма на състава, воден от Джордан От, спирайки успешната му серия от два последователни успеха. Огромна роля свърши именно словенецът, който изригна с поредната си 40-точкова лекция.

Срещу името на калифорнийци личат 12 победи и 2 загуби, което го поставя на върха във временното класиране на Западната конференция, а "слънцата" се намират на 11-то място с 5 успеха и 7 поражения. На 18 ноември (сряда) Лейкърс ще домакинстват на Шарлът Хорнетс, докато Финикс ще има визита на Денвър Нъгетс ден по-рано.

Магията на Лука Дочич проработи още в откриващите минути, в които гостите за отрицателно време за отрицателно време властваха с двуцифрена преднина. Девин Букър и Хаман Малуач се постараха домакините да забравят за бавния старт, както и да окажат доста по-сериозна съпротива, но Дончич нямаше спиране и „езерняците“ си издействаха разлика от 9 точки в края на встъпителния период.

Присъствието на Уокър Кеслар бе в основата на това калифорнийци съхранят двуцифрениа си превес и в началото на следващата част. Макар усилията, дело на Джордан Гудуин и Джейлън Грийн, силите на „слънцата“ за нов щурм се оказаха недостатъчни, а Дончич напомни за себе си и калифорнийският тим се прибра в съблекалнята при 64:54.

Наказателната акция, дошла чрез Куинтън Граймс, Джейк Ларейвиа и Дончич, направи аванса на гостите още по-внушителен на старта на третата част. Аргументите на Сънс започнаха да се изчерпват, особено в офанзивен план, което предостави възможността на Дончич да им създаде нова доза проблеми и да извоюва 24-точков актив за „езерняците“ след 36 минути игрово време.

Отборът от щата Аризона отказа да развее бялото знаме и затвърди тези думи при откриването на заключителната четвърт, стопявайки изоставането си само до 9 точки със съдействието на Колин Гилеспи, Люк Кенард, Майлс Брдижис и Коа Пийт. Нападението на калифорнийци се намираше в безизходица, а тройка на Кенард доближи домакините до минус 6 с по малко от 4 минути, оставащи до финалната сирена. Последваха важни стрелби на Матис Тайбъл и Дончич, които подпечатаха успеха на калифорнийския тим във финалните акорди.

Лука Дончич се развилня за Лейкърс, отчитайки се с 43 точки, допълнени от 9 асистенции и 5 успешни шута зад арката. Куинтън Граймс се разписа с 22 точки, 6 борби и 5 успешни стрелби от далечна дистанция. Колин Секстън реализира 16, Уокър Кеслар регистрира 14 и 12 овладени под двата ринга топки, Джейк Ларевиа и Матис Тайбъл (8 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 12.

Колин Гилеспи отвърна за Финикс с 26 точки и 5 успешни шута отвъд дъгата. Люк Кенар приключи с 18 и 6 борби, Девин Букър финишира със 17 и 7 асистенции. Майлс Бриджис и Джордан Гудуин (7 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи подавания нанизаха по 14 точки, Коа Пийт има 10.

#НБА 2026/2027 #Лос Анжелис Лейкърс #Финикс Сънс

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