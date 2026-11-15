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Кливланд повали Далас и без титулярите си

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Тайрийз Проктър блесна с трипъл-дабъл за Кавалиърс.

Кливланд повали Далас и без титулярите си
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Австралиецът Тайрийз Проктър направи трипъл-дабъл от 24 точки, 11 борби и 10 асистенции при победата на Кливланд Кавалиърс със 127:117 над гостуващия Далас Маверикс.

Домакините бяха без цялата си стартова петица, но Проктър и хърватинът Марио Хезоня, който вкара 22 точки, направиха така, че отсъствието на звездите на "кавалерите" да не се усети.

Още 20 точки за победителите реализира Малик Томас, а центърът Томас Брайънт постигна "дабъл-дабъл" от 19 точки и 11 борби.

За Далас най-резултатен бе бившият играч на Кавалиърс Кайри Ървинг, който записа 34 точки. Още 18 добави Купър Флаг.

Маями Хийт спечели четвърти пореден мач след 137:117 като домакин срещу Детройт Пистънс.

Гръцкият национал Янис Адетокунбо бе над всички играчи в мача със своите 34 точки, 14 борби, 8 асистенции и 3 чадъра. Ветеранът Клей Томпсън наниза шест тройки за общо 26 точки, а с 20 остана Бам Адебайо.

За Детройт Кейд Кънингам вкара 33 точки, а с 20 завърши Кевин Хъртър.

Изненадата на вечерта в НБА поднесе отборът на Чикаго Булс, който се наложи със 117:106 над Минесота Тимбъруулвс. За "биковете" това е едва трета победа от началото на сезона, но втора в рамките на 24 часа.

Норман Пауъл реализира 23 точки за победителите, с 18 остана Матас Бузелис, а Бъди Хийлд и Тре Джоунс добавиха по 16 от пейката.

За Минесота Айо Досунму вкара 24 точки.

#НБА 2026/2027 #Кливланд Кавалиърс #Далас Маверикс

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