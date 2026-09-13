Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина

Трагичен инцидент в двор на фирма в Карлово завърши със смъртта на 35-годишен мъж.

Сигналът за произшествието е подаден около 15:30 часа вчера на телефон 112. По предварителни данни мъжът е наблюдавал отстрани разтоварването на специализирана машина с мотокар, когато е бил затиснат от машината.

Пострадалият е транспортиран в болница, но по-късно от лечебното заведение е съобщено, че е починал, съобщиха за БНТ от пресцентъра на ОДМВР – Пловдив.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление на МВР – Карлово. Изясняват се всички обстоятелства около тежкия трудов инцидент.