БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Спасителна операция: Продължава издирването на екипажа на кораба „ALFA WATAN“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Продължава издирването на моряците от потъналия кораб „ALFA WATAN“, който беше ударен от морски и въздушни дронове.

От спасения екипаж на другия плавателен съд „ABLE“ 17 души са в добро състояние. Само механикът е в реанимацията на Военноморската болница. Той е в кома заради получените изгаряния. Състоянието му остава тежко.

Потъналият кораб се е движил на север. Все още не се знае какъв е товарът му. Другият кораб е бил натоварен със зърно и е плавал на юг.

Взети са проби от морската вода край нос Калиакра, Бяла и Созопол, за да се установи дали има замърсяване.

#търговски кораби #нападнати кораби #българска изключителна икономическа зона #Черно море #дрон

Водещи новини

Търси се нов и.ф. главен прокурор: ВСС започва процедурата за наследник на Ваня Стефанова
Търси се нов и.ф. главен прокурор: ВСС започва процедурата за...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
След атаката с дронове в наши води: Президентът свиква заседание на КСНС След атаката с дронове в наши води: Президентът свиква заседание на КСНС
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
За пълноценен живот в Русе: Незрящи искат законови промени За пълноценен живот в Русе: Незрящи искат законови промени
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
След арестите в пловдивска болница: Решават на кои от задържаните да повдигнат обвинения След арестите в пловдивска болница: Решават на кои от задържаните да повдигнат обвинения
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Заседание на Министерския съвет: Кабинетът обсъжда доклада за...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Делото за катастрофата с АТВ: Никола Бургазлиев отново се изправя...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Огромен интерес и по време на втората предпремиера на "Под...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Нови санкции срещу Русия: ЕС ще удвои броя на санкционираните фирми...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ