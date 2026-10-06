Потушен е пожарът в община Болярово, Ямболско

Трите огнища в землищата на боляровските села Воден, Крайново и Горска поляна вече са ограничени. Огънят е възникнал в ранните следобедни часове днес. Първоначално са горели сухи треви и храсти, а впоследствие пламъците са навлезли и в горски фонд.

Заради силното задимяване в района беше задействана системата за ранно предупреждение BG-Alert. Обявено беше и частично бедствено положение в община Болярово. Опасност за населените места и хората няма.

В гасенето участваха 12 пожарни автомобила, хеликоптер и горски служители. Екипи остават на място за наблюдение. Тепърва се изяснява и точната площ, засегната от пожара. Като вероятна причина за възникването му се посочва неизправна селскостопанска техника.