Спартак финишира четвърти за Купата на Плевен

Баскетболният Спартак Плевен загуби след драматичен обрат от отбора на Университатя Крайова със 79:82 (23:19, 24:20,19:22, 13:21) в мач за третото място в предсезонния турнир за купа „Плевен“. Срещата се игра в зала „Балканстрой“ в Плевен. Съдии на мача бяха Серафим Петров, Стефан Стефанов и Светлин Янев.

Първата атака в мача осъществиха баскетболистите на Университатя, но стрелбата им беше неточна. В ответната Александър Матушев беше безпогрешен и откри резултата. Последва размяна на кошове, като гостите на два пъти отбелязаха от зоната за три точки. В средата на частта резултатът беше 11:11, като двата отбора бяха натрупали общо седем лични нарушения. Тройка на Матушев изведе плевенчани напред – 14:11. Двата отбора вдигнаха оборотите. Спартак не изпуснаха водачеството и завършиха частта с четири точки аванс – 23:19.

Плевенчани започнаха втората четвърт с тройка на Николай Титков. Баскетболистите от Крайова започнаха да разчитат само на далечна стрелба. Разликата в полза на плевенчани набъбна до 31:22. Минута по-късно треньорът на Спартак Желко Лукаич поиска тайм аут. Последва равностойна игра с разнообразни атаки от страна и на двата отбора. Полувремето завърши при резултат 47:39.

Второто полувреме също започна с безуспешна атака към плевенския кош. Не сполучиха и домакините. Пръв за тях отбеляза Тре Уйлямс след два успешно изпълнени наказателни удара. Последваха минути за Университатя и при 51:46 Желко Лукаич поиска втори тайм аут. Доминацията на румънския отбор продължи и след това и те се доближиха само на три точки от Спартак. Кош на Матушев и два сполучливо изпълнени наказателни от Николай Титков отново увеличиха разликата – 55:48. Зачестиха личните нарушения на гостите. Две минути и 44 секунди преди края на периода, след една открадната топка Матушев направи резултата 62:52. В последната минута прекъсване поиска и треньорът на Университатя Заре Марковски. Частта завърши след аткрактивна забивка на Деметриус Дейвис от гостите за 66:61.

С кош за плевенчани започна последната четвърт. Малко след това Заре Марковски поиска втори тайм аут. Това не помогна на отбора му, домакините отбелязаха три безответни коша и отново се отдалечиха в резултата. Инициативата премина в ръцете на румънския отбор - 76:73. Последваха неуспешни опити за тройки и към двата коша. Забивка на Джъстин Гордън направи разликата само една точка – 76:75. Далечна стрелба на Матушев не се получи и Кино Лили изведе отбора си напред – 76:78. В последните девет секунди отборите си размениха по една тройка, но беше свирен и фаул в полза на Университатя. Краен резултат – 79:82.

За турнира Спартак не може да използва четирима от основните си играчи, заради контузии.

Най-резултатен в мача беше Александър Матушев с 24 точки.

За тима от Румъния се отличи Кино Лили с 23 точки. Съотборникът му Джъстин Гордан добави още 15 за победата.

От Спартак Тре Уйлямс завърши с 15, а Николай Титков отбеляза 14 точки.

В битката за купа „Плевен“ един срещу друг, от 19:15 ч., ще излязат Златибор Моцарт и Петролул.