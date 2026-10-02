Тежка контузия слага край на сезона за баскетболиста Иван Алипиев

Балкан ще трябва да се справя без национала Иван Алипиев през голяма част от сезона, след като крилото получи тежка контузия при дебюта на ботевградчани в Еврокъп.

Алипиев е със скъсани предни кръстни връзки и увреден менискус, показаха медицинските прегледи след двубоя с германския Рациофарм Улм. Националът ще бъде извън игра до края на сезона.

Той се контузи в първата половина на срещата, играна в сряда вечер в Улм. Алипиев остана на паркета около 10 минути, в които записа 6 точки и 2 борби, преди да бъде принуден да напусне.

Отсъствието му е сериозен проблем за шампионите, които ще трябва да го заменят както в Еврокъп, така и в Националната баскетболна лига. Новият сезон в НБЛ започва на 10 октомври.

Без Алипиев Балкан не успя да започне европейската си кампания с победа. Ботевградският тим загуби гостуването си на Рациофарм Улм с 84:98 в мач от група D.

Следващото изпитание за шампиона на България в турнира е на 7 октомври. Тогава българският шампион ще бъде домакин на Бахчешехир.