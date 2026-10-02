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Тежка контузия слага край на сезона за баскетболиста Иван Алипиев

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Спорт
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Алипиев е със скъсани предни кръстни връзки и увреден менискус след срещата на Балкан с германския Рациофарм Улм в пърия кръг на турнира Еврокъп.

балкан привлече национала иван алипиев
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Балкан ще трябва да се справя без национала Иван Алипиев през голяма част от сезона, след като крилото получи тежка контузия при дебюта на ботевградчани в Еврокъп.

Алипиев е със скъсани предни кръстни връзки и увреден менискус, показаха медицинските прегледи след двубоя с германския Рациофарм Улм. Националът ще бъде извън игра до края на сезона.

Той се контузи в първата половина на срещата, играна в сряда вечер в Улм. Алипиев остана на паркета около 10 минути, в които записа 6 точки и 2 борби, преди да бъде принуден да напусне.

Отсъствието му е сериозен проблем за шампионите, които ще трябва да го заменят както в Еврокъп, така и в Националната баскетболна лига. Новият сезон в НБЛ започва на 10 октомври.

Без Алипиев Балкан не успя да започне европейската си кампания с победа. Ботевградският тим загуби гостуването си на Рациофарм Улм с 84:98 в мач от група D.

Следващото изпитание за шампиона на България в турнира е на 7 октомври. Тогава българският шампион ще бъде домакин на Бахчешехир.

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