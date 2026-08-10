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Иван Алипиев се завръща в България и ще играе за баскетболния шампион Балкан

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Спорт
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За последно Иван Алипиев бе част от италианския Римини.

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Баскетболният шампион Балкан (Ботевград) обяви привличанета на Иван Алипиев.

"Крилото на националния отбор на България идва при нас след силен сезон в италианската Серия А2, където записа средно по 14.0 точки и 5.8 борби на мач.

Алипиев е носител на шампионска титла и купа от предишни отбори и носи допълнителна огнева мощ към състава ни точно преди историческия ни дебют в турнира Еврокъп.

Добре дошъл на Иван в зелено-бялото семейство", написаха от ботевградския клуб на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

За последно Иван Алипиев бе част от италианския Римини.

#Иван Алипиев #БК Балкан (Ботевград)

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