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България ще спори за седмото място на ЕвроБаскет U18, Дивизия „В“

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Спорт
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В мач за разпределение на местата от пето до осмо българките отстъпиха драматично пред Гърция с 65:67 (17:24, 20:11, 16:16, 12:16).

баскетбол кош

Националният отбор на България за девойки до 18 години ще играе за седмото място на европейското първенство по баскетбол в Дивизия „В“, което се провежда в румънския град Тулча.

В мач за разпределение на местата от пето до осмо българките отстъпиха драматично пред Гърция с 65:67 (17:24, 20:11, 16:16, 12:16). В неделя тимът на Лилия Георгиева ще се изправи срещу Великобритания, която загуби от Исландия със 77:102.

Българският състав бе на крачка от успеха, след като водеше с 63:59 две минути преди края и с 63:62 малко повече от минута преди финалната сирена. В решаващите моменти обаче гъркините направиха серия от седем поредни точки, с която обърнаха резултата до 66:63 и си осигуриха победата.

България получи последна възможност да изравни с изтичането на времето, но опитът на Лидиа Сиверио от далечно разстояние не намери целта.

Силвия Миленова бе най-резултатна за България с 14 точки, като добави и впечатляващите 14 борби. Фатме Кичукова се отчете с 12 точки, Деяна Станиславова завърши с 11, а Лидиа Сиверио реализира 10.

За Гърция над всички бе Евгния Тумпаняри, която записа 16 точки и 10 борби.

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