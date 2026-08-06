Баскетболните национали до 16 г. потеглиха с верен ход на европейското

Българският национален отбор за момчета до 16-годишна възраст постави победоносно начало на европейското първенство в Скопие и Гевгелия, Дивизия Б. Баскетболистите на Божидар Гьорев надделяха над Финландия със 75:67 в мач от първия кръг в група C, изигран в зала "Борис Трайковски". Срещата предложи своите драматични моменти, но в края българите наложиха волята си и удържаха финландците.

Утре (четвъртък) младите "лъвове" ще спорят с Норвегия. Мачът ще стартира от 12:00 часа българско време.

Размяната на серии бе на дневен ред на старта. Символичните гости обаче намериха нужни ритъм за нарушаване на статуквото чрез Пааво Кемпинен, за да си осигурят разлика от 16 точки в края на дебютната част.

Символичните домакини демонстрираха съвсем различно лице в хода на втория период, когато Борис Цоков и Борис Миленов обединиха усилия в опит да се върнат напълно в играта. Финландците отвърнаха и това се оказа достатъчно да се изстрелят на голямата почивка при 39:36.

Стартът на второто полувреме се превърна в размяна на точни стрелби, като трудно можеше да се вземе надмощие. Постепенно Илиян Пенков и Цоков съумяха да изстрелят младите „лъвове“ със 7 точки актив след 30 игрово време.

Николай Цоков, Борис Цоков и Симеон Стоименов оставиха водачеството в българските редици и за начало на финалната десетка. Финландският отбор не се предаде, стопявайки изоставането си само до минус две с помощта на Ноа Сантош и Милтон Екхолм, но Цоков нямаше спиране и с 5 поредни в последните 44 секунди пратиха радостта в българския тим.

Борис Цоков нямаше спиране за българите, отчитайки се със солидните 28 точки, допълнени от 9 асистенции, 9 откраднати топки и 4 точни стрелби зад дъгата.

Милтън Екхолм отвърна с 15 точки за Финландия. Ноа Сантош приключи с 13, Пааво Кемпинен има 11, 5 борби и 6 асистенции.