Реал Мадрид си уреди дуел с Везенков и Олимпиакос за Суперкупата на Евролигата (ВИДЕО)

Реал Мадрид изстрада своето класиране на финала за Суперкупата на Евролигата. Баскетболистите на Педро Мартинес оцеляха срещу Дубай с 98:95 след продължение във втория полуфинал. Мачът в "Етихад Арена", Абу Даби предложи множество обрати, а в допълнителните 5 минути испанците удържаха момчетата на Шави Паскуал.

FINAL FOUR REMATCH ON THE HORIZON! @RMBaloncesto is Championship Game bound! pic.twitter.com/WOxI3l9PFs — EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026

Това означава, че в спора за трофея на новия турнир под егидата на Евролигата мадридчани ще играят с Александър Везенков и Олимпиакос, които надвиха Фенербахче в първия полуфинал. Така двата отбора ще се срещнат в повторение на финала в турнира на богатите през май, когато гърците стъпиха на върха. Срещата ще стартира от 20:00 часа българско време утре (събота), докато 3 часа по-рано дубайци и "фенерите" ще спорят за бронза.

FINALISTS! @RMBaloncesto secures their spot in the Championship Game of the inaugural Euroleague Basketball SuperCup! pic.twitter.com/HIH6X6sAqa — EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026

Ударното нападение, дело на МакКинли Райт, Мифиундо Кабенгеле и Дуейн Бейкън, позволи на домакините да се радват на двуцифрена разлика още на старта. Липсата на основен реализатор не попречи на гостите постепенно да си стъпят на краката, но Торнике Шенгелия и Томас Уолкъп поеха щафетата, за да може отборът от Обединените арабски емирства да се отскубне със 7 точки в края на дебютната част.

It’s raining threes in Abu Dhabi



McKinley Wright IV is going off for @dubaibasket pic.twitter.com/A7R0KD7hHB — EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026

Райт бе в основата на нов подем за дубайци, които си припомниха какво е да водиш с двуцифрена преднина в хода на втория период. Испанците извадиха нужните козове чрез Валтер Таваррес, Хайме Прадия и Габриел Дек, като именно усилията на тримата бяха в основата на обрата и това да се приберат в съблекалнята при 43:42.

Стартът на второто полувреме даде повече предпоставки за интрига, непрестанната смяна на водачеството затвърди тези думи. Бейкън и Дек се заеха със задачата да поемат отговорност в офанзивен план. Впоследствие Таварес и Шенгелия поеха щафетата, а мадридчани изтръгнаха точка актив след 30 минути игра.

Okobo throws it WAY UP for a big alley oop finish by Kabengele!@dubaibasket pic.twitter.com/MTAaeRX8Xn — EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026

Драматичните моменти преследваха двата отбора и в началото на последната част. Горещата ръка на Тимоте Луваву-Кабаро зад дъгата тласна „белите“ към известно спокойствие и разлика от 7 точки. Ели Окобо и Бейкън измъкнаха домакините от пропастта, като смяната на лидерството отново бе факт. Два бързи коша на последния дадоха 3 точки аванс на отбора от Обединените арабски в последните 34 секунди. Тройка на Луваву-Кабаро фиксира поредното равенство с 25 секунди до края. В ответната атака Уолкъп и Шенгелия не успяха във финалното нападение, оставяйки развръзката за продължението.

Андрес Фелис и Факундо Кампацо дадоха нов импулс за „лос бланкос“, които откриха допълнителните 5 минути ударно и изведнъж дръпнаха с +8. Окобо се намеси за пореден път и домакините, а два точни наказателни удара на Райт редуцираха изоставането им само до точка с 23 секунди до края. В ответната атака Луваву-Кабаро не трепна от наказателната линия. Нападение по-късно Райт се нагърби с отговорността при стрелбата отвъд дъгата, но не порази целта почти със сирената и всичко свърши.

Тимте Луваву-Кабаро (4 успешни стрелби зад дъгата) и Валтер Таварес (7 борби) блеснаха с по 20 точки за Реал. Габриел Дек отбеляза 15 точки, Хайме Прадия остави на сметакта си 13 и 7 борби, Андрес Фелис реализира 10.

Ели Окобо бе над всички за Дубай с 24 точки. Дуейн Бейкън финишира с 19 точки, МакКинли Райт има 12. Торнике Шенгелия записа 11 и 5 борби, Мифундо Кабенгеле вкара 10.